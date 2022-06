IKKE I ET FORHOLD: Stian Trulsen var med i sesong 15 av «Paradise Hotel», mens Solveig Messel var med i sesong 14. Begge sesongene ble vist i fjor.

Brudd for «Paradise Hotel»-par

Stian Trulsen og Solveig Messel er ikke lenger kjærester.

Publisert: Nå nettopp

Det bekrefter begge til VG.

– Det er ikke noe dramatikk mellom oss, men vi fant ut av at vi ikke fungerte så bra sammen akkurat nå, og har litt ulike forventninger og holdninger til hvordan et forhold skal være, skriver Messel i en tekstmelding til VG.

Også Trulsen sier at det ikke ligger noe dramatikk bak bruddet, og at det har vært slutt i noen uker.

– Vi var kanskje ikke helt klare for et forhold enda, men vi har fortsatt en hyggelig tone, sier han.

Han gjorde seg bemerket i sesong 15 av «Paradise Hotel», mens Messel var med i sesongen 14 – de to siste sesongene som ble vist i fjor før nye «Paradise» ble lansert i år.

Møttes etter innspilling

Trulsen og Messel møttes gjennom sosiale medier, rett etter at førstnevnte kom hjem fra innspilling i Mexico i overkant av et år siden. Det var i oktober at de bekreftet at de var i et forhold.

– Om vi forblir venner og går hver vår vei, eller om vi finner tilbake til hverandre, må nesten tiden vise! Unner Solveig alt godt og utrolig glad i henne og alle rundt henne, sier Trulsen.

Det er Messel enig i:

– Vi har en god tone og håper vi fortsatt kommer til å ha det i tiden fremover.

Trulsen og Messel var som nevnt med i de siste sesongene av «Paradise Hotel» før nye «Paradise» ble lansert for et par uker siden. VGs anmelder ga det nye konseptet terningkast tre, og beskrev de første episodene som mer «woke» enn noensinne.

I det nye konseptet har Andreas «Tix» Haukeland tatt over som programleder for Triana Iglesias.