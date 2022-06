Disse er med i «Farmen kjendis»: − Noen går meg på nervene allerede

Influencer Sofie Karlstad, tidligere programleder Elin Tvedt og komiker Espen Lervaag er blant deltagerne som er med i den nye sesongen av «Farmen kjendis».

– Akkurat nå har jeg det helt jævlig, sier Sofie Karlstad og ler.

VG møter henne på Steinsjøen gård hvor regnet pøser ned. Hun er en av deltagerne som de neste ukene skal kjempe om tilværelsen på «Farmen kjendis».

– Jeg fryser, vi har måttet ta bilder i pissregn, det er gjørme over alt og vi har lite mat.

TV-KLARE: Disse personene skal de neste ukene kjempe om tilværelsen på «Farmen kjendis»-gården.

Også realityprofil Aleksander Sæterstøl (26) kjenner at det tærer på motivasjonen etter knapt ett døgn på gården.

– Jeg synes «Farmen» er så gøy å se på, og nå er jeg her selv. Jeg prøver å se meg selv utenifra:

– Og det går jævlig dårlig, sier han.

– Det virker som du kjenner på motivasjonsknekk allerede?

– Ja. Nå når det er surt og kaldt er det helt forferdelig.

– Det er faktisk verre en fengsel. Der får du sett på TV, game og spise.

Denne sesongen blir den syvende i rekken av realityprogrammet. I fjor vant Isak Dreyer.

Disse er også med:

Skuespiller Aslak Maurstad (30)

Stylist Christopher Mørch Husby (33)

Tidligere programleder og værdame Elin Tvedt (48)

Komiker Espen PA Lervaag (43)

Syentusiast Ingrid Vik Lysne (31)

Lina Adampour (37), kjent fra NRK-serien «Familien Adampour»

Influencer Malin Nesvoll (32), også kjent som «MakeupMalin»

Skuespiller Marit Adeleide Andreassen (55)

Kokk Trond Moi (52)

Gründer Ørnulf Høyer (65)

– Tortur

Karlstad er likevel ved godt mot.

– Når vi bor på en gård må vi jo regne med dårlig vær. Nå starter vi her også kan vi bare jobbe oss oppover. Det er fantastisk å være her blant dyrene, og jeg er her for å kose meg å drive denne gården, sier hun.

Hun legger ikke skjul på at hun er et konkurransemenneske.

– Jeg hadde ikke vært med hvis jeg ikke kunne ha vunnet.

– Min styrke er nok at jeg har røtter i Finnmark. Jeg er vant til å være ute og ha skitt under neglene. Vant til å brette opp ermene og jobbe, og det gleder jeg meg veldig til.

Sæterstøl blir derimot overrasket hvis han overlever den første uken.

– Jeg gruer meg mest til å være på kjempehytta hvis jeg må ut dit. Det vet jeg ikke om jeg kommer til å gidde, da kan det hende at jeg sender meg selv hjem. For det er helt forferdelig å være alene på en øy som det der, det er jo tortur.

– Så du har ingen taktikk for komme til finaleuken?

– Jo. Taktikken er at jeg ikke kan en dritt. Jeg sier til de andre at hvis de har lyst til å vinne, så bør de møte meg i finalen, sier han og ler.

– Kan bli noen krangler

Han er godt fornøyd med gjengen han skal leve med de kommende ukene, men kommer samtidig med en innrømmelse:

– Jeg merker allerede at det er noen som tar mye plass, men jeg kan ikke navnet på dem.

– Noen går meg på nervene allerede.

Også Karlstad tror det kan komme til å gå en kule varmt blant noen deltagere i løpet av oppholdet.

– Men jeg kommer nok ikke til å delta i noe drama, det er ikke derfor jeg er her.

Hun har tidligere deltatt i «Paradise Hotel», svenske «Love Island» og den britiske kjendisversjonen av «Ex on the beach».

– Her kan man vise litt personlighet og arbeidsmoral, og at man har litt bein i nesen. Jeg tror det er en fin mulighet til å få brukt seg selv litt.