Katarina Flatland og ektemannen tapte i retten

Katarina Flatland (32) og Harald Dobloug (32) krevde 2,1 millioner i prisavslag etter boligkjøp i fjor. De vant ikke frem.

Retten har kommet frem til at det ikke foreligger mangler i boligtvistsaken. Dommen ble klar 14. januar.

Flatland og ektemannen må betale saksomkostninger på nærmere 350.000 kroner.

Uvisst om anke

– Vi har nylig fått dommen, og er jo nødvendigvis ikke enig i den, sier advokat Gina Kristiansen Borgersrud, advokat for Flatland og Dobloug, til VG.

– Vi må gjennomgå domspremissene grundig for å vurdere om vi skal anke eller ikke, sier hun.

«Retten er kommet til at det ikke foreligger en mangel ved salget av eiendommen etter avhendingsloven § 3-9 andre punktum. Kravet om prisavslag og erstatning fører ikke frem», lyder det i dommen.

Retten mener imidlertid at denne saken illustrerer behov for den lovendringen som nå er trådt i kraft.

«Selger har vært nærmest til å avdekke denne skjulte feilen i forbindelse

med salget. De hadde imidlertid ikke plikt til å gjøre særlige grundige undersøkelser i forbindelse med salget, i henhold til det dagjeldende regelverket. Det er nå strengere krav til tilstandsrapporter», står det i domsslutningen.

Saken var oppe i retten tidligere i januar, og det var satt av to dager.

I sluttinnlegget som ble sendt Oslo tingrett like før jul begrunnet parets advokat millionkravet med «fullstendig dreneringssvikt» i Oslo-villaen.

«Svikten har oppstått flere år tilbake i tid og forårsaket vanninntrengning i samtlige vegger i huset, som har medført store innvendige skader i boligen», skev advokat Gina Kristiansen Borgersrud.

Paret skal ha ikke ha funnet tegn til feilene ved boligkjøpet, men skal ha reklamert umiddelbart da de under oppussing oppdaget fukten i underetasjen.

Motpartens advokat, Andreas Langeland, har på sin side holdt fast på at selger ikke hadde kjennskap til feil utover det som ble opplyst før salget. Han skrev i sluttinnglegget at han mente reklamasjonen ble fremsatt for sent, og at prisavslagskravet fra Flatland Doubloug uansett var for høyt.

Betalte 14,5 millioner

Flatland og Dobloug bladde opp 14,5 millioner for Oslo-villaen. Den omstridte boligen ved Holmendammen ble tinglyst i juli i fjor, og Flatland og ektemannen eier halvparten hver. De to ble for øvrig foreldre i fjor sommer – kort etter at de flyttet inn i huset.

«Her vil jeg bli gammel», skrev Flatland under et Instagram-bilde av seg foran huset rett etter overtagelsen.

Før de kjøpte huset, bodde Flatland og Dobloug i en leilighet i Oslo. Denne ble solgt for ni millioner kroner.