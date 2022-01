TURBULENT BARNDOM: Regina «Myra» Tucker har ikke hatt det enkelt gjennom oppveksten i Bergen, noe hun forteller åpent om i to TV2-programmer denne uken.

Myra om sin rotløse oppvekst: − Alt kan ordnes

Som fireåring flyktet den «Hver gang vi møtes»-aktuelle rapperen Myra (27) fra krigen i Sierra Leone med sin mor.

– Jeg husker bare brøkdeler av denne tiden og et par sterke opplevelser. Jeg kan huske en gang i flyktningleiren da det kom en kobraslange jeg trodde var en leke. Da sang jeg og danset mens jeg gikk mot den for å plukke den opp, men det kom plutselig en hel haug voksne og slo den i hjel, sier Myra til VG.

Onsdag kveld var Regina Tucker, med Myra som artistnavn, første gjest ut i Emma Ellingsens programserie «Annerledes» på TV 2 Play.

Kommende lørdag er hun dessuten hovedpersonen i denne ukens «Hver gang vi møtes». I begge program snakker hun åpent og sterkt om flukten fra krigen i Sierra Leone, om opphold i flyktningleir og – når hun kom til Bergen – om stadig skiftende bopeler på både barnehjem og besøkshjem.

Og ikke minst om en oppvekst som også ble preget av hyppige skoleskifter, som gjorde at hun hele tiden måtte forholde seg til nye mennesker.

– Jeg tror jeg alltid har hatt en iboende tro om at ting blir bedre og at alt kan ordnes, sier Myra på spørsmål om hvor hun hentet styrken fra gjennom oppveksten.

– Jeg antar at jeg bare er født som et positivt menneske, og det har mine omstendigheter aldri kunnet endre, selv om det har vært ekstremt utfordrende og ingen av oss kommer vel ut uten sår. Jeg vet også at min tro på Gud opp gjennom min oppvekst tok bort mye av den overveldende ensomhetsfølelsen og ga meg håp, sier hun.

– Den ensomheten og annerledesheten som du kjente på da du flyttet til Bergen; var det ingen du kunne ta opp dette med?

– Det er et veldig godt spørsmål. Jeg tror de årlige inn- og utflytningsprossesene jeg gikk gjennom skapte store relasjonsskader og tilknytningsvansker for meg, og jeg fikk vel aldri nok tid til kjenne meg trygg ett sted, sier Myra som mener at det siste man vil være på et nytt sted, er en byrde.

– Jeg tror jeg følte at jeg risikerte for mye ved å åpne meg, også tror jeg folk glemmer hvor mye barn oppfatter og kjenner på. Så dette ble nok for komplisert og vanskelig for meg å sette ord på som barn, sier Myra.

De siste årene har hun vært et av de fremste stjerneskuddene innen norsk rap, med tekster og tematikk som er direkte hentet ut av egne opplevelser.

Som deltager i «Hver gang vi møtes» har et bredere lag av det norske folk blitt godt kjent med henne, slik tilfellet også var under NRKs «Stjernekamp» i 2020. Kontrasten er stor fra den livlige og sprudlende artisten fra TV2 til fireåringen som måtte «gjemme seg i jungelen, liste seg forbi og hoppe over døde kropper» på flukt fra krigen i hjemlandet Sierra Leone, som hun beskriver det i lørdagens program.

GJENGEN: Myra fikk god kontakt med resten av gjengen under denne sesongens «Hver gang vi møtes» som ble innspilt på Kjerringøy. Bak Myra fra venstre: Anna (of the North) Lotterud, Øystein Greni, Jarle Bernhoft, Arif og Maj Britt Andersen.

– De makabre tingene tror jeg at min hjerne har fortrengt, men jeg husker ting her og der, og jeg er sikker på at mye fortsatt sitter i kroppen. Jeg kan også huske første gang jeg var på en flyplass på vei til norge fordi hele familien min gikk likt kledd og det var kaldt, forteller hun.

For Myra har det å skrive tekster alltid har vært en form for rømming som har gitt henne retning, sier hun. Det hjelper henne å sette ord på og gripe de tingene som er vanskelig å si høyt.

– Nå for tiden har jeg behov for å fokusere mer på «tradisjonell» terapi og bearbeide ting fra min barndom, noe jeg aldri har gjort før. Jeg ønsker også å bruke mer tid i relasjonene mine, og øve på å legge bort rustningen min. Det er en dag til dag jobb.