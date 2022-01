GRÅSONER: Rue (Zendaya) tar mer dop

TV-anmeldelse «Euphoria» sesong 2: Euforisk kan du vera sjøl

Andresesongen av Euphoria er ikke like frekk og flott som den virker å tro at den er.

Av Tor Martin Bøe

Publisert: Nå nettopp

«Euphoria», sesong 2

Amerikansk dramaserie i åtte deler

Med: Zendaya, Hunter Schafer, Jacob Elordi, Maude Apatow m.fl.

Serieskaper: Sam Levinson

Premiere på HBO Max mandag 10. januar

Nye episoder mandager

Første sesong av «Euphoria er en fullendt, perfeksjonert fortelling om ungdom, dop, sex og livet generelt. Og ikke i nødvendigvis i den rekkefølgen.

Nesten tre år senere flyter andresesongen over av de fleste oppfølgersyndrom man kan tenke seg. Inkludert i overkant mye selvtillit – og enda flere peniser.

SLITER: Zendaya som Rue.

Handlingen tar til like etter de to nydelige mellomspillene «Trouble Don’t Last Always» og «Fuck Anyone Who's Not a Sea Blob». Her deiser vi ned i en nyttårsfeiring som reposisjonerer karakterens volum i de neste episodene.

Kat (Barbie Ferreira) som preget første sesong i sin reise på de mørkere delene av internett får vi se altfor lite til. Maddy (Alexa Demie), Nate (Jacob Elordi) og Cassie (Sydney Sweeney) roter seg inn i en repetitiv forviklingstragedie.

De som til gjengjeld synes Cassies søster, Lexi (Maude Apatow) sitt valg av Bob Ross som halloweenkostyme var hysterisk (det var det), vil juble.

GRÅSONER: Lexi (Maude Apatow) tar mer plass.

Hun er betraktelig mer sentral i handlingen, sesongen og den generelle fremdriften. Faktisk inntil det punktet at hun blir et motstykke til den nesten litt for allvitende fortelleren Rue (Zendaya).

Rue og Jules (Hunter Schafer) havner på sin side i et vennskapstriangel med Elliot (Dominic Fike). Som på sitt vis roter det til for samtlige. For øvrig ser vi nesten ingenting til Jules.

SLITER: Sydney Sweeney som Cassie.

Estetisk åpner serieskaper Sam Levinson Tarantino-inspirert, med perfeksjonert høy puls og «Goodfellas»-nikk i musikkvalget. Det varer likevel ikke lenge før de hakeslippende klippene, kjøringene og generelt solide filmatiske fortellergrepene er nærmest fraværende.

Først mot slutten virker Levinson å ta seg sammen og igjen utvise evnen til å tenke visuelle overganger og musikalske sammenhenger man ikke har sett tidligere. Og slik bedre dekke til de mer såpete handlingstendensene.

Zendaya fikk en fortjent Emmy for sin tolkning av Rue i første sesong. Allerede i det sjokkerende sterke mellomspillet «Trouble Don’t Last Always» viste hun at slik honnør fint kan skje igjen.

GRÅSONER: Rue (Zendaya) og nykommer Elliot (Dominic Fike) tar mindre undervisning.

Her får vi blant annet et nærmere femten minutter langt raserianfall, der hun skifter mellom alle følelsesregisterets årstider på skremmende kort tid. Sammen med etterspillet bør denne episoden alene gjøre henne til en ekstremt solid kandidat for mer heder.

Musikkvalgene er mer TikTok-spagat og spillelistespagetti fra nydelig bruk av 2Pacs «Hit ‘em up» til Bonnie Tylers «Holding out for a hero». Generelt ikke like imponerende handlingsintegrert.

KJÆRESTE: Hunter Schafer som Jules.

Følg likevel med for monumentalt overlappende bruk av Sinead O’ Connors «Drink Before the War» og en ømfintlighet for INXS som faktisk er like deler rørende og direkte trist.

Direkte trist er også den bærende historien om Rues tilbakefall i rusens lokkende favn. Formidlet med en blanding av forakt og medfølelse som vil få de som feilaktig mener at serien forherliger rus til å tenke seg om både en og tolv ganger.

Anmelderen har fått se 7 av 8 episoder.