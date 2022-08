NORGESAKTUELL: «Succession», her representert ved Sarah Snook i rollen som Siobhan.

«Succession»-produsent ber om 13 millioner - én episode planlegges i Norge

Den prisbelønnede HBO-serien håper å få dekket en snau prosent av sitt budsjett med norske tilskuddskroner. Handling i Norge er skrevet inn i manuset til fjerde sesong.

Publisert: Nå nettopp

Én måned tilbake ble det kjent at produsentene bak TV-suksessen «Succession» planlegger innspilling i Norge og har søkt om midler fra insentivordningen som forvaltes av Norsk Filminstitutt (NFI).

VG har fått innsyn i søknaden, som viser at produksjonsselskapet Spot Of Tea Productions – via det norske selskapet Truenorth – søker om 13 millioner kroner.

Dette utgjør en fjerdedel av en samlet estimert produksjonskostnad i Norge på 52 millioner.

Det vil si maksimalt søknadsbeløp i henhold til insentivordningens forskrift.

Ordningen gir opptil 25 prosent refusjon til store internasjonale film- og serieproduksjoner som skal produseres helt eller delvis i Norge.

Søknadssummen er bare en liten andel – godt under én prosent – av den fjerde «Succession»-sesongens samlede budsjett, som ifølge søknaden er på litt over 1,7 milliarder.

Hel episode

I søknadens beskrivelse av manus fremgår det at en av rollefigurene reiser til Norge.

Der står det videre at episoden også finner sted i Norge.

Bergens Tidende har tidligere meldt at det er snakk om innspilling på Vestlandet.

«Norge har vært utgangspunktet for manusskriving, og det skal gjennomføres befaringer for mer detaljer. Opptaket av en hel episode skal gjøres i Norge», heter det i søknaden.

Linjeprodusent Tor Arne Øvrebø i Truenorth, avsender av søknaden til NFI, ønsker ikke å kommentere søknadssummen eller hvilke forhåpninger de har om å få tilskuddet.

På spørsmål om hvorvidt insentivpenger vil bli avgjørende for innspilling i Norge svarer han:

– Det vurderer man fortløpende.

– Hvor skal episoden i så fall spilles inn?

– Man vurderer mange steder.

PRISBELØNNET: «Succession»-skuespillerne (f.v.) Jeremy Strong og Brian Cox, produsent Mark Mylod i midten, Sarah Snook og Kieran Culkin. Her under Directors Guild Of America Awards i mars.

Det påpekes i søknaden at «denne TV-serien rangeres som ledende i sin sjanger».

«Succession» er en amerikansk dramaserie. Den handler om den rike og dysfunksjonelle Roy-familien, som leder et medieimperium.

Serien har 25 nominasjoner, flere enn noen annen, til årets Emmy-prisutdeling, som finner sted 12. september.

Kompetanseheving

Søknaden VG har fått innsyn i er sladdet i delen som detaljert omhandler hvorvidt det er norsk personell involvert, i alt fra regi og skuespill til makeup og etterarbeid.

Kompetanseheving er imidlertid et eget punkt i søknaden, og kommenteres slik:

«Da TV-serien «Succession» er en etablert suksess fra tidligere sesonger, og har vært med å løfte nivået på sin sjanger – vil det være en kompetanseøkning for de involverte å ta del i utviklingen av sesong 4, samt være en del av opptaksstaben til en episode av serien.»

Filmserviceselskapet Truenorth har tidligere hatt ansvar for innspillinger i Norge til «Mission: Impossible» med Tom Cruise, James Bond-filmen «No Time to Die», Oscar-grossisten «Dune» og Marvels «Black Widow».

Den statlige insentivordningens ramme ble i siste runde nærmest halvert, fra 100 millioner til 55 millioner.

Nåløyet er dermed blitt trangere for produksjonsselskaper med ønske om å bruke Norge som innspillingssted og få kostnader dekket.

Søknadsfristen «Succession»-skaperne må forholde seg til er i november.