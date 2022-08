SINGEL: Johanna Grønneberg Mesa.

Johanna Grønneberg Mesa bekrefter brudd

TV-kjendis Johanna Grønneberg Mesa (42) har brutt med ektemannen, skriver hun på Instagram.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Johanna Grønneberg Mesa og Vincent Pryme har gått hver til sitt.

«Vi har hatt 14 veldig fine år sammen som gift», skriver Mesa på Instastory.

Hun fortsetter med å fortelle om at de to har vært bestevenner, og at de alltid har vært de «beste partnerne».

«Noen ganger holder selv ikke alt dette, og kanskje er det heller ikke meningen. Vince og jeg har skilt oss og skal fokusere på å oppdra noen kule små mennesker sammen», skriver 42-åringen.

Paret har to barn sammen. Yngstemann kom til verden i vår.

Familien har hatt sin base i California, men har ofte pendlet til Norge.

Grønneberg Mesa har de siste årene også vært å se i «Farmen kjendis» og «71 grader nord: Norges tøffeste kjendis». Den tidligere MTV-programlederen vakte oppsikt også med «Johanna – prosjekt baby», som ble sendt TLC i 2012.

SLUTT: Johanna Grønneberg Mesa og Vince Pryme på en premiere i Norge i 2016.