NISSEGAVE: Abid Raja skjulte seg bak nissekostymet i NRKs «Maskorama», og i god nisseånd gir han bort honoraret sitt i gave til barn som trenger det mer enn Raja selv.

Abid Raja tjente 75.000 på «Maskorama» - gir bort pengene

Tidligere kulturminister Abid Raja ble avslørt som Nissen i NRKs «Maskorama» sist lørdag. Nå donerer han hele honoraret sitt til Redd Barna.

Folket lot seg ikke friste til å høre mer av nissestemmen som lørdag fremførte «Santa Claus Is Coming To Town». Nissen måtte ta av seg masken, og der skjulte Abid Raja seg.

Til VG opplyser den tidligere kulturministeren at han velger å donere bort hele honoraret for deltakelsen - 75.000 kroner - til Redd Barnas pågående kampanje «Gi barn som fryser det de ønsker seg til jul».

– Såvidt jeg vet, er det snakk om 75.000 kroner, og i god nisseånd velger jeg å gi pengene tilbake til barn som trenger det, sier Raja til VG.

Samtidig oppfordrer han sterkt bedrifter og alle som kan hjelpe til å donere penger til julekampanjen.

– Nå går vi inn i desember som er en måned der mange åpner sitt hjerterom. Det er mange organisasjoner som gjør en god jobb for de som ikke har det så godt, også Redd Barna. Så håper jeg at om noen har et lite overskudd, enten i form av penger - det trenger ikke være mer enn en hundrelapp eller femhundrelapp - eller en varm jakke eller et par sko, at de kan avse dette, sier han.

Abid Raja sier han er overveldet over at han kom helt til program fire i «Maskorama», selv om han - ifølge seg selv - hadde spektakulære planer for kommende lørdag.

– Da er meningen at sangen skal inneholde et hint. Og ettersom jeg ble med på dette for å lage show og ha det gøy, ikke vinne en sangkonkurranse, hadde jeg planlagt fullt Bollywood-show. Tenk deg det, da - et reinsdyr og en gæern nisse som danser indisk bangla, det kunne ha blitt spektakulært, sier Raja, før han henter seg selv ned igjen med en god latter:

– På en annen side; det er kanskje best for alle at det ikke skjer...

Raja kaller det en fryd å ha vært med på «Maskorama» som nisse, selv om kostymet bød på hete utfordringer.

– Altså, kostymet var jo lag på lag med 17 kilo ull! Og skjegget var langt fra syntetisk det heller - jeg hadde en hel sau rundt halsen. Så det ble veldig varmt, klærne måtte vris om etter hver økt. Det var heller ikke tilførsel av oksygen inne i maska, din egen pust ble resirkulert hele veien. Det gjorde det ekstremt varmt og vanskelig å synge, og samtidig måtte jeg jo danse også, sier Abid Raja og bedyrer at han ikke angrer på deltakelsen.

– Nei nei - det var en usedvanlig flott opplevelse å være «Maskorama»-nisse.

Generalsekretær i Redd Barna, Birgitte Lange, retter en stor takk til Abid Raja for gaven.

– Det har skapt stor entusiasme og motivasjon i hele organisasjonen vår. Både beløpet og oppmerksomheten dette fører med seg vil bidra til at vi kan nå flere av de barna som trenger det mest, med gode varme vinterklær, pledd og et trygt sted å være denne vinteren, sier hun.