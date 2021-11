VENNLIGST VENT: Kate Bishop (Hailee Steinfeld) demonstrerer korrekt ventestilling for T-bane.

TV-anmeldelse «Hawkeye»: Tre nøtter til Marvelpott

Julegøy med den kjedeligste avengeren.

Av Tor Martin Bøe

Publisert: Nå nettopp

«Hawkeye»

Amerikansk actionkomedie i seks deler

Med: Jeremy Renner, Hailee Steinfeld, Linda Cardellini m.fl. Serieskaper: Jonathan Igla

Regi: Rhys Thomas

Premiere på Disney+ onsdag 24. november

Gjennom de, for nybegynnere, nesten ugjennomtrengelige mengdene med filmer og serier har Marvels filmunivers utrolig nok ikke feiret jul.

Det vil si, «Iron Man 3» har juleelementer, men ikke akkurat julestemning.

«Hawkeye» har plenty av begge deler.

Den har også en parallell til «The Falcon and Winter Soldier». Altså at formålet med fortellingen er å gi den såkalte stafettpinnen videre.

Her er den funksjonelle historielinjen at Kate Bishop skal kunne bli «bueskytteren» i Avengers, gjennom en slags overføring fra Clint Barton.

Hun er rikmannsdatter med opprørsgener og et inspirert minne fra angrepet på New York i «The Avengers» (2012) som har gjort at hun har blitt ekstrembueskytter. Han er fremdeles, forståelig nok, noe utenfor etter at Black Widow/Natasha Romanoff ofret seg i «Avengers: Endgame» (2019).

VENNLIGST VENT: Clint Barton (Jeremy Renner) demonstrerer korrekt ventestilling for telefonkø.

Sammen med ungene er den pensjonerte «Hawkeye» på en slags førjulsferie i New York. Der gremmes de av Captain America-musikalen «Rogers» og blir påspandert mat av takknemlige restauranteiere som også husker 2012. Alle savner mor/kone.

Så krysses, som det heter, Barton og Bishops veier. I første møte på passe finurlig «pappa kommer snart»-vis.

«Hawkeye» er en godt gjennomtenkt saus av ideell, nesten parodisk amerikansk jul. Svingende juleklassikere tonesetter skjøre og fullstendige ødelagte familieforhold som må repareres. En hjemløs hund dukker opp. Det mangler bare Timmy Gresshoppe og Knut Risan på lydsporet.

Dessuten er det knappe seks dager til klokkene kimer, sølvguttene synger og årets viktigste måltid står på bordet. Kan Clint Barton rekke å komme hjem til jul?

(MULIGENS EN SPOILER: Garantert.)

VENNLIGST VENT: Mor Eleanor Bishop (Vera Farmiga) og stefar Jack Duquesne (Tony Dalton) demonstrerer korrekt ventestilling for forlovelsesfest.

Hailee Steinfeld får de kjappeste replikkene. Joggedressmafiaen (ja, de heter det) som er ute etter duoen er akkurat passe parodiske slav squat-idiotiske. Jeremy Renners finner fram sin Bruce Willis, anno «Die Hard», og briljerer med passe kjølige og kjappe kommentarer. Som gjerne kunne vært skrudd enda noen hakk strammere i siste manusgjennomgang.

Avslutningen til «Black Widow» har for øvrig mer enn et subtilt hint om en karakter som kommer til å få enda mer fart i handlingen.

Å basere en anmeldelse på bare to episoder blir i denne sammenhengen som å vurdere en kinofilm etter å ha sett de første tyve minuttene. «Hawkeye» er, som «The Falcon and Winter Soldier», en sammenhengende fortelling, som deles ut i biter. Vi må vente helt til 22. desember for å se alt.

Og med det kan alle grunnløse påstander om at julen kommer tidlig i år avkreftes.

Anmelderen har fått se to av seks episoder.