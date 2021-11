Helene Olafsen var en av kjendisene som kjempet om seerne for TV 2 i den nye storsatsingen «Norges nye megahit». Olafsens «Ludvig Daa»gikk forøvrig rett inn på sjetteplass på Spotify.

Under 300.000 så «Norges nye megahit»

I direkte konkurranse med «Maskorama» på NRK – lanserte TV 2 «Norges nye megahit» på lørdag. Men det var bare 297.000 som fikk med seg programmet i løpet av helgen.

Av Jørn Pettersen

Til sammenligning var det nesten 1,2 millioner som har sett «Maskorama» i løpet av helgen. Det er ny seerrekord denne sesongen.

Ifølge seertallene fra TV 2 var det 197.000 som så «Norges nye megahit» direkte på lørdag. 100.000 seere har sett musikkprogrammet på strømmetjenesten TV 2 Play i løpet av helgen.

«Norges nye megahit» overtar lørdagskvelden etter «Skal vi danse». Forrige helg var det tilsammen 673.000 som fikk med seg finalesendingen. Det er 70.000 færre enn i fjor.

VGs anmelder Tor Martin Bøe ga den nye serien terningkast to og konkluderte slik:

– Har programmet en sjanse mot det som er blitt NRKs nye lørdags-tankskip, altså «Maskorama»? Det tviler jeg på. «Norges nye megahit» er absurd. Men det er ikke «Maskorama»-absurd.

-Jeg er glad for at Maskorama fortsetter å samle og engasjere publikum på lørdagskvelden. Å klare å skape denne typen «leirbål» for hele familien er viktig for NRK. Jeg kan love at det er mye gøy i vente også i de tre neste episodene, så jeg håper publikum blir med videre, sier NRKs prosjektredaktør Jan Egil Ådland i en kommentar.

HAVFRUEN: Havfruen Haddy Njie måtte kaste masken i «Maskorama» på lørdag. Det var det 1.083.000 seere som fikk med seg på direkten.

På lørdag var 1.083.000 som så «Maskorame direkte og fikk med seg at det var Havfruen Haddy Njie som måtte kaste masken. Seerandelen var 74 prosent. Det betyr at tre av fire seere som så på TV lørdag kveld, så på «Maskorama».

«Maskorama» har hatt solide tall så langt. Det var 1.141.000 fikk med seg premieren for to uker siden. I løpet av forrige helg var det totalt sett 1.097.000 som så at var «Heldiggrisen» som måtte avsløre sin identitet.