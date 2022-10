KONFLIKTEN OVER: Til venstre: kommunikasjonssjef Andreas Veggeland i Altibox. Til høyre TV 2s kommunikasjons- og organisasjonsdirektør, Sarah C.J. Willand.

Enighet mellom TV 2 og Altibox

Etter 210 dager med svarte skjermer har Altibox og TV 2 blitt enige om en ny avtale.

– Vi er glade for at vi har greid å komme frem til en langsiktig avtale som både ivaretar valgfriheten til kundene og sikrer dem tilgang til et attraktivt nyhets- og underholdningstilbud, sier administrerende direktør Tor Morten Osmundsen i Altibox i en pressemelding fredag ettermiddag.

Helt siden 1. april har 530.000 Altibox-kunder og godt over en million TV-seere vært uten TV 2s kanaler.

Den nye avtalen mellom Altibox og TV 2 er nettopp på plass, og TV 2s innhold blir derfor tilgjengelig for kundene innen klokken 15 fredag, ifølge Altibox.

– Nå ser vi frem til å endelig komme ut med alt innholdet vårt til Altibox sine TV-kunder, som har vært uten TV 2 i lang tid. Til alle disse seerne vil jeg beklage. Den nye avtalen er fremtidsrettet og vil bidra til å sikre grunnlaget for et fortsatt bredt tilbud av norsk underholdning, drama, sport og ikke minst nyhetsjournalistikk, sier sjefredaktør og administrerende direktør i TV 2, Olav T. Sandnes i pressemeldingen.

Langvarig konflikt

I meldingen kommer det frem at den nye avtalen sikrer Altibox-kunder TV 2s kanaler TV 2 Direkte, TV 2 Nyheter og TV 2 Zebra. TV 2s resterende innhold vil kunne velges ut og inn i TV-pakken etter eget ønske.

TV 2 Play basis vil også på sikt bli tilgjengelig som en del av Altibox' valgfrie alternativer.

– Vi er opptatt av at seerne skal ha enkel tilgang til innholdet vårt, uansett om de strømmer eller ser lineær-TV. Mange unge seere bruker strømmetjenester mer enn lineær-TV, og på TV 2 Play får de både underholdning, sport og nyheter. Avtalen med Altibox støtter derfor opp under vårt allmennkringkasteroppdrag i en ny tid, sier Olav T. Sandnes.

Aldri har en norsk TV-konflikt vart så lenge som konflikten mellom TV 2 og Altibox. Den gamle rekorden hadde TV 2 og Telenor med 50 dager med svarte skjermer under konflikten ved årsskiftet som varte fra 3. desember i fjor til 21. januar i år.

Mange har spekulert i hvor avgjørende fotball-VM som begynner 20. november har vært i forhold til å finne en løsning på konflikten. Om dette har lagt et ekstra press på TV 2 - både med tanke seere og seernes tilfredshet med TV 2, men også med tanke på tap av enda større annonseinntekter.

TV 2s organisasjons – og kommunikasjonsdirektør, Sarah C.J. Willand svarte VG slik i e-post tidligere denne uken før avtalen var et faktum:

– Presset øker naturligvis jo lengre tid det tar, og jo flere sendinger, programmer og høydepunkter folk går glipp av. Dette gjelder også for fotball-VM som vi vet er noe som mange er interessert i. Vi jobber hele tiden for å være tett på og tilgjengelige der seerne er, med det de ønsker å se. Fotball-VM i Qatar understreker behovet for dette, da kritisk journalistikk aldri har vært viktigere i formidlingen av et mesterskap enn nå.

Synker på måling

Altibox har hele tiden hevdet at de har hatt stor støtte blant mange av sine kunder for at de ikke har godtatt TV 2s krav i denne konflikten. Men tidligere denne uken opplevde selskapet for første gang på flere år at kundetilfredsheten falt i den årlige bredbåndsundersøkelsen til EPSI.

– Tilbakemeldingene viser tydelig at mange av kundene savner TV 2, og dette preger helhetsinntrykket til Altibox også på bredbånd, uttalte Fredrik Høst i EPSI Norway i den forbindelsen.

Andreas Veggeland, kommunikasjonssjef i Altibox svarte blant annet slik i en e-post til VG onsdag.

– Ut fra det vi har sett til nå, er det flere som nevner at de savner TV 2 som årsak til at de er mindre tilfredse med oss enn tidligere. Etter over et halvt år med svarte TV 2-skjermer har vi forståelse for at folk er lei av å vente, og vi jobber derfor hardt for å få TV 2 tilbake så raskt som mulig.

Kontakt i mediene

Mandag 15. august ble det kjent at partene igjen hadde satt seg ned rundt forhandlingsbordet. Inntil da hadde det ikke vært kontakt av betydning mellom Altibox og TV 2 siden 23. mars.

Mellom 1. april og 15. august hadde «dialogen» mellom Altibox og TV 2 har i all hovedsak funnet sted i mediene – og det har til tider vært et høyt støynivå.

– TV 2s krav til oss innebærer en prisøkning på over 80 prosent. Det var et hinsides krav som vi ikke kunne si ja til, sa kommunikasjonssjef Andreas Veggeland i Altibox til VG i mai.

Til det svarte TV 2s kommunikasjons- og organisasjonsdirektør, Sarah C.J. Willand slik:

– Dette handler om vår fremtid og vi må ha en langsiktig og fremtidsrettet avtale, slik vi har fått med de andre distributørene. Jeg forstår ikke hvorfor Altibox krever spesialbehandling.

Altibox har tilbudt sine 530.000 kunder 100 kroner i måneden i rabatt som kompensasjon bortfallet av TV 2. Dersom det er den summen Altibox betaler til TV 2 pr. kunde, utgjør det 53 millioner kroner hver måned så lenge konflikten varer. Veggeland har tidligere sagt at TV 2s opprinnelige krav ville bety en prisøkning på over 80 prosent for kundene til Altibox.