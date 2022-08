TIDENES LENGSTE TV-KONFLIKT: Nå har 530.000 TV-kunder og en million TV-seere, vært uten TV 2s kanaler i over 150 dager. Til venstre: kommunikasjonssjef Andreas Veggeland i Altibox. Til høyre TV 2s kommunikasjons- og organisasjonsdirektør, Sarah C.J. Willand.

Altibox om TV 2-forhandlingene: − Krevende

TV 2 uttalte at de nye forhandlingene med Altibox ikke skulle bli «en langvarig prosess». To uker senere er det fortsatt ingen tegn til løsning.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Nå har 530.000 TV-kunder og en million TV-seere, vært uten TV 2s kanaler i over 150 dager.

– Vi er fremdeles i dialog med Altibox, med ønske om å komme frem til en ny distribusjonsavtale så raskt som mulig. Utover det har vi ingen kommentar til innholdet i samtalene, opplyser TV 2s kommunikasjons- og organisasjonsdirektør, Sarah C.J. Willand til VG mandag.

Tidenes lengste norske TV-konflikt blir bare lenger og lenger. Til tross for at TV 2 og Altbox har forhandlet i to uker nå, er det fortsatt ingen løsning på plass. Helt siden 1. april har 530.000 Altibox-kunder og godt over en million TV-seere vært helt uten TV 2.

– Vi bruker den tiden som er nødvendig for å komme frem til en avale som er god for kundene våre, men det er krevende, sier kommunikasjonssjef Andreas Veggeland i Altibox til VG mandag.

Da forhandlingene mellom TV 2 og Altibox ble gjenopptatt for to uker siden, hadde det ikke vært kontakt av betydning mellom partene siden 23. mars. Dialogen mellom Altibox og TV 2 hadde på det tidspunktet i all hovedsak funnet sted i mediene – og til tider med et svært høyt støynivå.

– Vi vil prioritere arbeidet høyt, slik at dette ikke blir en langvarig prosess, skrev TV 2s kommunikasjons- og organisasjonsdirektør, Sarah C.J. Willand i en SMS til VG da det ble kjent at forhandlingene var i gang igjen.

– TV 2s krav til oss innebærer en prisøkning på over 80 prosent. Det var et hinsides krav som vi ikke kunne si ja til, sa kommunikasjonssjef Andreas Veggeland i Altibox til VG i mai.

Til det svarte TV 2s kommunikasjons- og organisasjonsdirektør, Sarah C.J. Willand slik:

– Dette handler om vår fremtid og vi må ha en langsiktig og fremtidsrettet avtale, slik vi har fått med de andre distributørene. Jeg forstår ikke hvorfor Altibox krever spesialbehandling.