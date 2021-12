HOVEDROLLE: Simone Ashley (t.v.) spiller Kate Sharma, kvinnen som står i sentrum i sesong to. Adjoa Andoh gjør reprise som Lady Danbury.

Premieredatoen satt for «Bridgerton»

Andre sesong av kostymedramaet får premiere i mars.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Nærmere bestemt 25. mars, melder Variety.

«Bridgerton» sørget for seerrekord for Netflix da den gikk på lufta for ett år siden. Serien, som ble en enorm snakkis også på grunn av sitt mangfold, skal ha lokket over 68 millioner seere den første måneden etter premieren 1. juledag.

Simone Ashley (26) er nykommer i serien. Hun skal i rollen som Kate Sharma dampe opp TV-skjermen sammen med Jonathan Bailey (33) i rollen som Anthony Bridgerton. Han var sentral også i første sesong.

– Det står et mektig, interessant og romantisk par i sentrum for alt. De er et utrolig spennende, sier serieskaper Shonda Rhimes (51) til Variety.

– Målet vårt er – om vi klarer å gjøre jobben riktig – at seerne skal bli like oppslukt og fascinert av disse to som de ble av hovedparet i sesong én, legger hun til.

ROMANTIKK: Jonathan Bailey og Simone Ashley i rollene som Anthony og Kate.

Phoebe Dynevor (26) gjør comeback i rollen som Daphne Bridgerton, selv om Daphnes store kjærlighet, hertug Simon (spilt av Regé-Jean Page (30), glimrer med sitt fravær.

«Bridgerton» har i likhet med de fleste andre filmer og serier støtt på utfordringer som har endt i forsinkelser på grunn av coronapandemien. VG skrev i sommer om virus på settet.

Det er allerede bestemt at det også kommer en sesong tre og fire av serien, som baserer seg på Julia Quinns romanserie om familien med samme navn.

Flere rampelys-nyheter på VGTV: