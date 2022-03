DIMMEKAMP: F.v.: Mayoo Indiran, Jan Tore Kjær og Lydia Gieselmann.

Forlot «Kompani Lauritzen» i tårer – kollapset hjemme

Lydia Gieselmann (29) og Jan Tore Kjær (53) gikk begge på en smell. For Kjær ble det verst da han kom hjem.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

De to var de første til å ryke ut i dimmekamp etter å ha tapt mot Mayoo Indiran (31).

Gieselmann brast i gråt. Før dimmekampen uttalte 29-åringen, kjent som NRK-programleder, at hun ikke orket «å være henne som er svakest og havner nederst med én gang».

– Det er klart jeg ble skuffet. Jeg hadde jo ikke lyst til å være ferdig så tidlig, skriver hun i en tekstmelding til VG.

PRESSET: Rekruttene ble kjørt svært hardt i lørdagens episode, og for noen var det over og ut.

Dimmekampen fulgte etter et «helvetesdøgn» med ekstreme utfordringer på rekke og rad.

– Da jeg våknet var jeg fortsatt i kjelleren. Tårene presset på fra morgenen av fordi jeg var så sliten. Så da jeg til slutt innså at det var over, var det ingen vits å holde tårene inne lenger. Når du er så sliten og i tillegg ryker ut tenker jeg det er helt naturlig at øynene lekker litt.

TÅREVÅTT: Lydia Gieselmann tar avskjed med de andre.

Gieselmann kom skjevt ut helt i første episode.

– Det er helt utrolig hvor hardt Marius Skjelbæk og jeg feilet på kartoppgaven, men en kan jo ikke annet enn å le. Jeg aner ikke hvor mange timer vi gikk med den tunge sekken, men det er nå i alle fall helt sikkert at ingen av taktikkene våre fungerte.

29-åringen lå lavt på poengskalaen hele veien.

– Alle har sine styrker og svakheter, og selv om det er kjipt å være en av de første som ryker, så ga jeg alt.

RØRT: Jan Tore Kjær blir følsom når han skal takke for seg.

Kjær tok nederlaget i dimmekampen med ro. Etterpå fikk han imidlertid en reaksjon.

– Åh, nå fikk jeg tårer i øynene, sier den tidligere ishockeyspilleren.

– Jeg bare tenker på menneskene ... Det er så jævla mange hyggelige mennesker. Off, jeg skulle ikke grine på «Kompani Lauritzen», men nå griner jeg av menneskene på vei hjem. Og jeg er ikke sliten engang! sier han både leende og gråtkvalt.

Kjær gjentar for VG at han hadde lovet seg selv ikke å gråte på TV.

– Men så er det den opplevelsen, da, sier han og ler.

Fikk store smerter

Kjær er faktisk tidenes eldste deltager i «Kompani Lauritzen». Det bød på utfordringer da han skulle inngå forsikringsavtale før innspillingen.

– Men jeg ble godkjent med nød og neppe. Blodtrykket var akkurat innafor, sa legen. Jeg fikk i hvert fall forhandlet meg til at den var normal, humrer han.

VENNER: Mayoo Indiran og Jan Tore Kjær etter oppgjøret.

Egentlig var det greit for Kjær å tape for Indiran.

– Mayoo er en ærlig og herlig fyr, som fortjente plassen. For han er det også viktigere å være på TV enn for meg, sier iskriger-veteranen.

Kjær pådro seg skivebukning i ryggen under oppholdet, men merket lite til det i leiren. Etter hjemkomsten ble det imidlertid ille.

– Dakollapset jeg, og det var kiropraktor, smertestillende og nåler som gjaldt. Verst var det å sitte. Under innspillingen var vi jo i aktivitet hele tiden, forteller 53-åringen.

Få uker før «Kompani Lauritzen» deltok Kjær i «Fangene på fortet» på TV3. Der brakk han flere ribbein, noe som hemmet ham sterkt i opptreningen før «Kompani».

– Heldigvis forsvant smertene før innspillingen, men jeg fikk ikke trent som jeg skulle i forkant.

Da Kjær var med i «Skal vi danse» i 2019, gikk han ned 15 kilo.

– Målet var å gjøre det samme nå, men den planen røk.

FØRSTEMANN UT: Jan Tore Kjær.

Kjær tjenestegjorde i Luftforsvaret i sin tid. I et intervju med Se og Hør i forrige uke forklarte han hvordan det endte med tre måneder ekstratjeneste på grunn av en forsømmelse.

Men også ekstraoppholdet fikk en bråstopp da det ble kjent at Kjær hadde betalt andre medsoldater for å ta hans nattevakter. Da ble han kastet ut på dagen.

– Hvordan var «Kompani» sammenlignet med Luftforsvaret?

– «Kompani» var mye verre. Da jeg tjenestegjorde, jobbet jeg på kontor og var én natt i telt. Den gangen var jeg luksussoldaten, men nå var jeg omgitt av sinte befal hele tiden.

Akkurat det var tungt.

– Det å bli herset med og miste personligheten, var det verste. Men jeg koste meg under konkurransene, så det positive veide opp for det negative.

– Hva blir neste TV-stunt?

– Fremtiden vil vise! Kanskje «71 grader nord» hadde passet meg bedre? Naturopplevelser uten befal, gliser Kjær.

TRØST: Mayoo Indiran trøstet Lydia Gieselmann etter å ha knust henne i dimmekamp.

Gieselmann skryter av samholdet.

– Du er ikke bedre enn den bakerste i rekka. Menneskeheten hadde gjort det bedre om vi alle spilte på lag, sier hun.

– Det var for eksempel ikke så gøy å føle seg nærmest i veien for laget, fordi jeg er for lav for å bære en tømmerstokk på skulderen. Man må jo bare være kreativ og finne andre måter å være nyttig på.

SKUFFET: Lydia Gieselmann ville til finalen.

Exiten til tross, Gieselmann har lært mye.

– Nå kan jeg jo å tre av! Det kan sikkert fungere som et slags partytriks, fleiper hun. Nei, da. Men man lærer kjapt at man har mer i seg enn antatt. Jeg tror jeg la igjen en del frykt i tårnhopp-oppgaven for eksempel.

VG har allerede omtalt at Daniel Franck (47) valgte å trekke seg tidligere i episoden.