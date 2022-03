REKRUTT 36: Emilie Enger Mehl i «Kompani Lauritzen» som ble spilt inn i fjor.

Emilie Enger Mehl om TV-timing: − Ingen mulighet for at jeg kunne forutse dette

Emilie Enger Mehl (29) ante ikke at hun skulle være justis- og beredskapsminister når «Kompani Lauritzen» gikk på lufta.

Publisert: Nå nettopp

Mehl var «bare» stortingsrepresentant da realityserien ble spilt inn på Setnesmoen i august og september i fjor. Lite visste hun at hun noen måneder senere skulle sitte i regjering – og at det skulle bryte ut krig i Europa.

– Mitt fokus de siste dagene har vært å håndtere alle utfordringene som har oppstått etter invasjonen av Ukraina, svarte justis- og beredskapsministeren da VG tirsdag kveld spurte henne om hvordan det er å figurere på TV nettopp i disse anspente dager.

TRAVLE DAGER: Emilie Enger Mehl under møte med VG tirsdag.

Mehl, tidenes yngste justisminister i Norge, presiserer at det er et veldig stort alvor som preger alle nå.

– Det berører meg veldig sterkt å se det som utspiller seg etter Russlands brutale invasjon. Jeg, som alle andre, skulle selvfølgelig ønske at vi ikke måtte oppleve en krig mot et demokratisk og fritt land og den endringen av sikkerhetssituasjonen i Europa vi nå ser.

Kjetil B. Alstadheim, politisk redaktør i Aftenposten, tvitret lørdag om timingen av realityserien.

«Det er krig i Ukraina. Samtidig leker Norges beredskapsminister krig som lørdagsunderholdning. Det er helt absurd», skrev han – om enn til mye motbør i kommentarfeltet.

Når VG spør Mehl om hun gjerne skulle sett en annen timing på TV-programmet, svarer hun at det er opp til TV 2 å bestemme det redaksjonelle med tanke på når det sendes.

– Det var ingen mulighet for at jeg kunne forutse dette. Serien ble spilt inn i fjor sommer, og sammen med andre erfaringer jeg har fått i livet, er erfaringene derfra noe jeg tar med meg inn i den jobben jeg har nå.

Mehl legger til:

– Det er et stort alvor som preger Norge nå, samtidig fikk jeg med meg mange erfaringer fra «Kompani Lauritzen», som jeg tror mange kan tenke seg når de ser på programmet.

Ministeren vektlegger at «Kompani Lauritzen» er basert på samhold og respekt for medmennesker, og at det var noe hun lærte mye av. 29-åringen er takknemlig for erfaringene hun fikk under innspillingen.

– Jeg er ikke redd for å vise flere sider av meg selv, og at jeg er et menneske som alle andre.

PRESISERING: Tekstplakat før rulleteksten i hvert program.

På slutten av hver episode av sesongens runde» vises budskapet og tekstplakaten over. Det er ikke ministeren selv som har bedt om presiseringen

– Det var TV 2s avgjørelse å presisere at «Kompani Lauritzen» ble spilt inn før Mehl ble justis- og beredskapsminister, opplyser pressekontakt i TV 2, Siril Vatne Meling, i en e-post til VG.

Kjendiser som deltar i realityserier mottar honorar fra TV-kanalene. Mehl gjorde det klart da hennes deltagelse ble kjent i fjor høst at hun ikke mottok betaling fra TV 2.

I stedet ba hun TV 2 om å sørge for at hennes honorar ble donert til frivillige organisasjoner.

Kampanje meldte fredag at TV 2 hadde bestemt å gjøre endringer før premieren, ved at de tonet ned deler av promoteringen – i lys av den virkelige krigen som nå pågår i Europa.

VG skrev også torsdag i forrige uke om at premierefesten samme kveld ble tonet kraftig ned.

Programredaktør i TV 2, Kathrine Haldorsen, skrev i en e-post til VG mandag at de ikke har noe mer å si utover det som ble sagt før helgen.

– Akkurat nå er vi, som resten av verden, rystet over Russlands invasjon av Ukraina. Selv om «Kompani Lauritzen» har militære rammer, har programmet få paralleller til det som skjer i Europa nå.