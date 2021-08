TILBAKE PÅ SKJERMEN: Karen-Marie Ellefsen blir snart å se på TV-skjermen igjen.

Karen-Marie Ellefsen blir «gåtemester» i «Fangene på fortet»

Etter ti år er «Fangene på fortet» tilbake. Sammen med Bernt Hulsker og Julie Strømsvåg skal NRK-legenden ha en sentral rolle i programmet.

– Det blir action, humor, drama, fobier og skrekk. Alt det gode man kjente igjen fra det gamle konseptet, sier Bernt Hulsker (43).

Nordic Nent Group har nemlig hentet frem TV-serien de hadde suksess med på 1990-tallet, der deltagerne kjemper om seieren i ulike øvelser på den gamle festningen Fort Boyard, i nærheten av La Rochelle i Frankrike.

Etter ti år er «Fangene på fortet» tilbake på TV3 og Viaplay, denne gangen med Hulsker og Julie Strømsvåg (40) som programledere.

– Jeg er kjempeydmyk, og føler meg så heldig som får ta del i dette. Det er forferdelig stas, sier Hulsker.

BLIR PROGRAMLEDERE: Julie Strømsvåg og Bernt Hulsker skal sammen lede «Fangene på fortet».

På deltagerlister står en rekke kjente profiler. Nøyaktig hvem som skal være med blir kjent fredag ettermiddag.

– Det er et legendarisk program og en legendarisk cast. Det er en noen sterke biffer som er med, og de fikk seg nok en overraskelse og ble satt litt på plass. Selv hadde jeg ikke turt å gjennomføre halvparten av øvelsene.

Innspillingen ble gjennomført i sommer, og nå er Hulsker spent på å vise frem resultatet.

– Dette er første gang jeg har gjort noe sånt, så det å ha Julie og Karen-Marie med på laget var en vanvittig trygghet.

– Savner jobben

For det er ikke bare «Fangene på fortet» som gjør comeback på TV i høst. Det gjør også Karen-Marie Ellefsen (71). Bare ett år etter at hun måtte gi seg som sportskommentator i NRK-sporten og gå over i pensjonistenes rekker.

– Jeg er «gåtemester» i «Fangene på fortet» og jeg sitter i et tårn og stiller deltagerne forskjellige gåter. Det var gøy å være tilbake på TV igjen og det var en fin gjeng å jobbe sammen med, sier Karen Marie Ellefsen til VG.

Hun legger ikke på noen måte skjul på at hun fortsatt savner NRK-jobben.

– Jeg savner jobben min veldig, det må jeg bare innrømme. Det ble veldig stille da jeg sluttet i fjor. Mye av jobben min var mitt sosiale liv. Det jeg savner mest er friidretten og særlig nå som det har vært OL også, sier Karen Marie.

Hun synes også det har vært veldig spesielt med pandemien.

Fått flere tilbud

– Det har jo ikke vært noe særlig bevegelsesfrihet. Dermed har det blitt mye husarbeid, strikking, rydding og matlaging. Søsteren min og jeg har beholdt barndomshjemmet vårt Begnadalen, ytterst i Valdres. Så jeg har vært en del der også.

Ellefsen forteller at hun har hatt tilbud om andre TV-jobber etter at hun gikk av pensjon som hun har takket nei til.

– Det har jeg gjort – og jeg må føle at jeg behersker de jobbene jeg får tilbud om, at jeg kan stå inne for det jeg gjør, sier Karen Marie Ellefsen som fylte 71 år på onsdag.

– For meg er alder bare et tall. Jeg føler meg ikke noe annerledes nå enn da jeg var 30–40 år, sier hun.

Karen Marie Ellefsen fant allerede som 9-åring ut at hun ville jobbe med sport. 22 år gammel var hun for første gang i NRK som sommervikar produksjonsassistent og på sentralbordet. I 1979 ble hun som første kvinne fast ansatt i sportsredaksjonen.

