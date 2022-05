I FJOR: Kang Soo-yeon på Gangneung International Film Festival i Sør-Korea i oktober 2021.

Skuespiller Kang Soo-yeon er død

Sørkoreanske Kang Soo-yeon, kjent fra en rekke filmer og serier på 80- og 90-tallet, ble 55 år.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Skuespilleren ble fraktet til sykehus etter angivelig å ha fått et hjerteinfarkt torsdag i forrige uke. Hun hadde da blitt funnet bevisstløs i sitt eget hjem.

Lørdag døde hun av hjerneslag på et sykehus i Seoul, melder Variety.

Kang Soo-yeon startet karrieren da hun var bare 11 år og har siden spilt i over 30 filmer og serier. I 1987 vant hun pris for beste skuespiller under Filmfestivalen i Venezia for rollen i «The Surrogate Womb».

To år senere vant hun en annen gjev skuespillerpris under Den internasjonale filmfestivalen i Moskva for innsatsen i «Come, Come, Come Upward». Hun betraktes som en pionér i bransjen i sitt eget hjemland.

De siste årene har Kang Soo-yeon glimret med sitt fravær i offentligheten, men nylig sa hun ja til å spille i en ny Netflix-film med tittelen «Jung-E». Ifølge Variety rakk hun å gjøre seg ferdig med innspillingen.

Skuespilleren skal gravlegges i Seoul onsdag.