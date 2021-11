Anna Rasmussen drev lenge en av landets største blogger. Nå har hun lagt bloggkarrieren på hyllen.

Anna Rasmussen kritiserer Mediehuset Nettavisen: − De brukte meg

Bloggeren Anna Rasmussen sier hun fikk en e-post med tilbud om å signere med Nettavisen og Side2 da hun var 16 år gammel. «Kjenner ikke igjen hennes beskrivelse», sier Nettavisen.

Publisert: Nå nettopp

– Jeg har aldri følt at noen tok noe ansvar for meg.

Det sier Anna Rasmussen (25) i VGTVs kommende program, ledet av Linnéa Myhre, med navn «Da vi styrte internett».

– De brukte meg, for det jeg var verdt, sier Rasmussen i programmet.

I første episode, som har premiere på VGTV i kveld, er den tidligere toppbloggeren hovedpersonen rundt bordet.

Her forteller hun åpent og ærlig om hvordan det var å bli mamma som 14-åring, samtidig som hun raskt etablerte seg om en av landets største bloggprofiler gjennom bloggen «MammaTilMichelle».

– Jeg fikk jo veldig tidlig en mail fra Mediehuset Nettavisen, som sa: «Du kan tjene opp til 150.000 i måneden». Det var mye penger de liksom la på «kom til oss», sier hun i programmet.

– En sårbar person bak

Hun sier hun var 15 år gammel da hun fikk e-posten fra Nettavisen, og at innen en uke hadde hun kontrakt med dem. Overfor VG korrigerer hun seg selv, og sier hun også kan ha vært 16 år gammel. Hun husker heller ikke om det var Nettavisen eller Side2 som sto som avsender.

I 2013, da Rasmussen var 16 år, var Side2 eid av Nettavisen. I dag eies Side2 av Egmont, som eier Rasmussens bloggplattform Blogg.no.

– Det jeg hinter til i programmet, er at ingen ser personen bak. Jeg har aldri holdt dem ansvarlig tidligere, men da jeg fikk de spørsmålene, så åpnet jeg øynene selv og tenkte at jeg var jo ganske ung og fersk, sier hun til VG.

Om VGTV-serien «Da vi styrte internett»: Programmet reklamerer med å være et møte mellom «dem som har hatt mest makt i her landet, nemlig bloggere!».

Linnéa Myhre (31) graver i detaljer om karrieren og kjendislivet til Anna Rasmussen (25), Julianne Nygård (31), Kristin Gjelsvik (35), Trine Grung (50) og Stina Bakken (28).

Alle deltagerne har hver sin episode med fokus på deres historie. Vis mer

– Du sier i programmet at de ikke tok ansvar for deg og at de brukte deg. Hva mente du med det?

– Jeg kan aldri si at det var dumt, fordi det har gitt meg den muligheten i livet som det har gjort. Jeg hadde aldri kunnet gi mine barna en så god fremtid, uten den avtalen, sier hun, og fortsetter:

– Det jeg mener med at de og alle andre mediehus, har brukt meg, er at de kanskje har glemt at det er en sårbar person bak, og at de har fortsatt å selge og tenkt ... De har ikke tenkt på meg som noe annet enn en salgsperson. Jeg har ikke sett på det på noen negativ måte, før jeg satt rundt bordet og skjønte at andre reagerte på det.

Bordet Rasmussen refererer til, er spisebordet i «Da vi styrte internett». Der sitter Anna Rasmussen, Kristin Gjelsvik, Stina Bakken, Trine Grung, Julianne Nygård og programlederen Linnéa Myhre.

Gjestene holder ikke igjen reaksjonene når mammabloggeren forteller om kontakten fra Nettavisen.

– Et så stort mediehus kontakter en så ung jente, da er det veldig kynisk, sier Nygård, kjent for bloggen «Pilotfrue».

Trine Grung sier hun blir provosert for at de kontaktet en så ung jente, og spør om de var bevisst sitt ansvar.

Nettavisen kommer med tilsvar i episoden, der de sier Rasmussen husker feil:

«Da hun var 15, startet hun blogg på blogg.no som vi riktignok kjøpte noen år senere. Denne er i dag i Egmont, så de som hadde med henne å gjøre jobber i Egmont i dag. Jeg kjenner ikke igjen hennes beskrivelse, men har ikke noen kommentar.»

Til VG sier Gunnar Stavrum, administrerende direktør i Nettavisen, at det er umulig for dem å kommentere hva som ble skrevet eller sagt for så mange år siden.

– Ingen som arbeidet med blogg er i Nettavisen i dag, og har ikke vært her siden Side2 og blogg ble overtatt av Egmont i 2017.

Ann-Elise Ertesvåg, pressekontakt i Egmont, er forelagt kritikken. Hun sier Nettavisen må svare for kontrakter og avtaler inngått på den tiden.

Glad for avtalen

Rasmussen forteller at moren hennes hjalp henne med å signere kontrakten den gangen i 2013, og at selv om hun var ung, er hun glad for at hun ble tilbudt en slik avtale.

– Jeg elsket å jobbe med dem. De har latt meg være meg selv og blogge på min måte. De solgte innlegg, hadde annonser på siden og ikke minst fikk jeg betalt for antall klikk, sier hun, og avslutter:

– Men jeg følte meg nok veldig mye mer voksen enn det jeg var på den tiden. Jeg hadde jo det største ansvaret i verden, før jeg fikk den mailen. Jeg var jo allerede blitt mamma.

Linnéa Myhre og Kristin Gjelsvik er tilknyttet Max Social, som er et heleid profilbyrå i VGTV AS.