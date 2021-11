HVEM ER DE?: I de neste ukene skal disse åtte figurene avmaskeres en for en på NRKs lørdagskvelder. VG vurderer innsatsen til de åtte - det kan også du gjøre!

«Frosken» røk ut av Maskorama

Det var Frosken som måtte avsløre sin identitet i Maskoramas første program.

Dermed ble det tidlig maskefall for Frosken, som viste seg å være Arve Juritzen - ikke Bernt Hulsker som de aller fleste hadde gjettet.

– Jeg har aldri sunget før, utbrøt Juritzen etterpå, og Jan Thomas - som er en venn av Juritzen - innrømmet at han var langt unna å tippe nettopp Arve Juritzen.

– Vi må synge duett, mente Jan Thomas.

VGs faste anmelder Tor Martin Bøe sto klar for å vurdere sanginnsatsen til «Maskorama»-figurene, se hans vurderinger under!

- Jeg synes det er kjempetrist, for jeg har øvd og øvd og syntes det var så gøy, sa Juritzen til VGTV etter sending.

- Vi hadde mange gode planer fremover, men sånn ble det bare. Det som er deilig er at jeg slipper å gå og lyve mer, sier han.

Arve Juritzen forteller at han har hatt dekkhistorier for å skjule at han deltok på «Maskorama». Allerede for en uke siden hintet han om kveldens opptreden, sammen med Maud Angelica Behn:

UTEN MASKE: Arve Juritzen var mannen bak froskemasken.

Vi oppdaterer Tor Martin Bøes «karakterer» og terningkast - samt folkets - fortløpende under sendingen!

NRKs detektiver er også i år Jan Thomas, Marion Ravn og Nicolay Ramm.