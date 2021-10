BLOGGVETERAN: Caroline Berg Eriksen.

Caroline Berg Eriksen skal synge på TV: − Utenfor komfortsonen

TV 2 kvesser klørne mot NRK og «Maskorama» – og disker opp med egne kjendiser som skal synge på direkten.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

«Norges nye megahit» er tittelen på TV 2s nye lørdagssatsing. Seks kjendisdeltagere skal gjennom høsten konkurrere om å lage nettopp landets nye hitlåt.

Hver uke må deltagerne, som er kjent for alt annet enn sine sang og låtskriverkunnskaper, selv fremføre låtene. Og hver lørdag må den med færrest stemmer, reise hjem.

Deltagerne er:

Caroline Berg Eriksen (34), influencer

Helene Olafsen (31), idrettsutøver og programleder

Odd-Magnus Williamson (41), komiker og skuespiller

Abubakar Hussain (34), komiker

Einar Nilsson (57), TV-kjendis/ «altmuligmann»

Maria Stavang (26), og komiker og influencer

SPENT: Caroline Berg Eriksen.

– Jeg synes det er kjempegøy å utfordre meg selv og pushe meg litt utenfor komfortsonen, sier Caroline Berg Eriksen i en kunngjøring via kanalen.

Bloggstjernen har alltid vært glad i å synge, men har aldri gjort noe som dette.

– Så jeg gleder meg masse, samtidig som jeg er veldig spent. Jeg synes konseptet er kult, og gleder meg til å være en del av det, forteller Eriksen.

Hun har opp gjennom årene spilt i amatørteater og musikaloppsetninger hjemme i Sarpsborg, blant annet i «Grease» og «Jesus Christ Superstar».

Faktisk har Eriksen prøvd seg på et popstjernestunt tidligere, for snart 12 år siden. Her er en smakebit:

Odd-Magnus Williamson fleiper om at han kun har én tanke bak det å delta i det nye musikkonseptet.

– For meg handler dette kun om grådighet og muligheten til å tjene hundrevis av millioner på en potensiell hit, sier han.

KOMIKER: Odd-Magnus Williamson.

Helene Olafsen legger ikke skjul på at hun er på dypt vann. Selv om hun gleder seg, mener hun at hun ikke egentlig har noe der å gjøre

– Jeg får svettetokter hver gang jeg husker på at jeg har takket ja. Det er noe med at talentet ikke henger sammen ved viljen, sier den tidligere «Senkveld»-programlederen.

EKS-SNOWBOARDER: Helene Olafsen.

Abu Hussain har alltid drømt om å bli artist, og han ser ikke bort fra at det nå kan gå i oppfyllelse. Han er likevel realistisk.

– Jeg gruer meg til å drite meg ut foran alle sammen, sier han.

DRØMMER: Abubakar «Abu» Hussain.

Einar Nilsson har vunnet på TV før. Han gikk til topps i «Skal vi danse» i 2018. Om han presterer like sterkt nå, gjenstår å se.

– Musikk er noe av det beste i livet. Hva kan være bedre enn å få være med å lage og fremføre det på direkten? Tenk at jeg skal få være med på dette, sier «Tid for hjem»-profilen.

MUSIKKELSKER: Einar Nilsson.

Maria Stavang er fornøyd med å få bryne seg, og mener hun er rett dame på rett sted.

– Jeg er jo ikke noen artist, så det er derfor jeg tror at jeg passer veldig godt i denne konkurransen, sier hun.

INFLUENCER: Maria Stavang er kjendis i sosiale medier.

Flere kjendiser kommer til å dukke opp, for hver gang en deltager må forlate showet, kommer en ny inn som utfordrer. Til slutt er det seerne som kårer vinneren.

Får proffhjelp

De håpefulle blir imidlertid ikke overlatt helt til seg selv. Etablerte musikere, eksperter og produsenter stiller opp som hjelpere.

Mentorene er Lise Karlsnes (41), Daniel Kvammen (33), Ole Evenrud (58), Christine Dancke (37), Regina «Myra» Tucker (26) og Stian «Staysman» Thorbjørnsen (39).

Produsentene er Anders Nilsen (33), Jesper Borgen (33), Gucci Caliente (26), Erik Smaaland (35) og Mathias Nilsen (21).

Erik Solbakken (36), for tiden aktuell med «LEGO Masters», blir programleder.

«Norges nye megahit» får premiere 20. november – to uker etter at «Maskorama» har dratt i gang sesong to på statskanalen. TV 2 må først komme i land med «Skal vi danse».

TV 2 vet de har sterk konkurranse i NRKs massive seermagnet «Maskorama».

– «Maskorama» er et fantastisk TV-konsept, som helt sikkert kommer til å bli en stor suksess også denne høsten, sier programredaktør i TV 2, Kathrine Haldorsen.

– Det som gleder meg aller mest, er at seerne velger norske kanaler med norsk innhold, slik vi nå ser det på lørdagene, hvor både «Stjernekamp» og «Skal vi danse» har veldig gode seertall. Samlet så vil sikkert «Maskorama» og «Norges nye megahit» nå et veldig stort publikum, tror Haldorsen, som synes det er spesielt stas å kunne presentere en ny og egenutviklet satsing.