BARE LYDPRØVE: Mens «Stjernekamp»-konkurrentene hennes har øvd opera hele uken, må Carina Dahl bare nøye seg med en forsiktig gjennomgang av sitt nummer.

Carina Dahl: − Har ikke fått øvd noe som helst

Carina Dahl sliter fortsatt med stemmen og har ikke fått øvd noe som helst opera foran lørdagens «Stjernekamp». – Jeg hadde virkelig trengt å øve.

Av Jørn Pettersen

Publisert: Nå nettopp

Men artisten er likevel optimist.

– Stemmen hopper heldigvis ikke ut og forsvant som den gjorde. Så det skal gå fint altså, skriver Carina Dahl i en SMS til VG torsdag morgen.

– Men hvor vakkert det blir er jeg usikker på, skriver hun videre.

Allerede mandag konkluderte operastjernen Solveig Kringlebotn (58), som øver opera med «Stjernekamp»-artistene, med at Carina ikke kunne gjennomføre øvingen fordi stemmen hennes var for sliten.

Situasjonen har ikke endret seg mye siden da.

– Jeg har ikke fått øvd noe som helst på grunn av manglende stemme og jeg hverken tør eller får lov til å øve så mye heller på grunn av hevelsen på stemmebåndene. Jeg kan ikke risikere at det utvikler seg knuter eller at stemmen plutselig forsvinner til lørdag, forteller Carina Dahl.

Hun legger ikke skjul på at opera er ikke akkurat den letteste sjangeren å synge uten at hun får forberedt seg på en skikkelig måte.

– Hadde det vært for eksempel vært rock-uken, så hadde det gått fint fordi den sangen kan jeg jo. Så opera er vel det man kan minst om og aldri har gjort før. Så jeg hadde virkelig trengt å øve.

Lørdag starter hun etter planen som nummer fem og synger «I Dreamt I Dwelt in Marble Halls» fra The Bohemian Girl av Michael William Balfe.

Stemmenproblemene til tross, Dahl er likevel opptatt av å gjøre sitt beste ut fra omstendighetene.

– Jeg krysser fingrene for at jeg gjennomfører fint nok på lørdag slik at jeg kommer videre til country som jeg ønsker så inderlig.

I mellomtiden sier artisten minst mulig og skriver fortrinnsvis SMSer.

– Jeg snakker ikke, sover mest mulig, tar akkupuntur og bruker stemmen kun når jeg har lydprøver eller prøver så skånsomt som mulig å øve, skriver Dahl.

– Carina må nok synge med den stemmen hun har på lørdag, og delta på lik linje med de andre artistene, sier prosjektredaktør i NRK Mirja Minjares til VG.

– Nå får Carina tett oppfølging, og hun er flink til å følge rådene hun har fått fra legen og fra operacoach Solveig Kringlebotn. Så vi krysser alle fingre for Carina. Men det er klart at det er ekstra nervepirrende for en artist når slikt skjer rett før selveste operasendingen, fortsetter Minjares.