YOUTUBER OG INFLUENCER: Agnete Huseby og Aurora Gude. – Vi to skiller oss litt ekstra ut. Vi har blondt hår begge to og har mye å bevise. Det kan være en utfordring og vi utligner hverandre på en fin måte, sier Aurora Gude

Ble gode venninner etter «71 grader nord»

Takket være «71 grader nord kjendis» er youtuberen Agnete Huseby og influenceren Aurora Gude blitt gode venninner.

Publisert: Nå nettopp

– Jeg tenker at vi to skiller oss litt ekstra ut. Vi har blondt hår begge to, vi har mye å bevise. Det kan være en utfordring og vi utligner hverandre på en fin måte, sier Aurora Gude til VG.

Søndag var det premierefest høstens på «71 grader nord kjendis». I tur og orden passerte deltagerne på den røde løperen.

– Jeg tror at publikum vil se alle deltagerne på en annen måte etter dette. Jeg er mer strippet ned enn noen gang og viser meg selv på mitt aller svakeste, sier Agnete Husebye til VG.

– Og jeg synes jeg får vist meg selv på mitt aller sterkeste. Jeg er jo egentlig et luksusdyr – derfor er det perfekt for meg å få lov til å utfordre meg på en annen måte, skyter Aurora Gude inn.

For mange er hun best kjent fra Paradise Hotel, som hun vant i 2014 – og andre realityserier som «Camp Kulinaris», «Drømmehytta» og «Charterfeber».

– Dette er noe helt annet. Jeg er jo ikke helt håpløs selv om jeg kan fremstå slik noen ganger. Men jeg er meg selv, også når jeg er med i serien. Jeg brukte for eksempel sminke hver dag, fortsetter Aurora.

Angnete driver YouTube-lanalen «Agnetesh» som har over 100.000 faste abonnenter.

– Jeg har ikke tenkt så mye på YouTube-kanalen min i denne sammenhengen. Men det kan tenkes at de som ser meg på TV får lyst til å sjekke ut YouTube-kanalen min, sier Agnete.

Med unntak av Cecilia Brækhus og freestylekjøreren Birk Ruud var alle de andre åtte deltagerne på plass. Foruten Agnete og Aurora fikk også Tshawe Baqwa, Thomas Numme, Petter Schjerven, komiker Rasmus Wold, artist Silya Nymoen og danseren Mona Berntsen sin del av oppmerksomheten.

fullskjerm neste DANSER: Mona Berntsen er en av Norges mest kjente dansere. – Man blir fort veldig glad i hverandre i en serie som dette, sier hun. 1 av 5 Foto: MATTIS SANDBLAD

– Det er noe veldig sant over det boblelivet man snakker om når man er med i slike TV-serier som dette, sier Mona Berntsen.

Hun er hiphopdanser og er blant annet kjent for å ha vunnet «So You Think You Can Dance – Scandinavia». Hun har også danset for verdensartister som Justin Bieber og Madonna.

– Man blir fort veldig glad i hverandre og man spør hverandre om ting man aldri ville spurt fremmede mennesker om. Man begynner å snakke helt annerledes. det kommer nok av at man sover skulder ved skulder og opplever sårbare situasjoner sammen, sier Mona Berntsen videre.

Det er bare en kvinne som så langt kan smykke seg med tittelen «Norges tøffeste kjendis» – og det er den tidligere langrennsløperen Marthe Kristoffersen som vant i 2018.

For øvrig ser listen over tidligere vinnere ut slik: Harald Martin Brattbakk, Pål Anders Ullevålseter, Didrik Solli-Tangen, Christer Basma, Olaf Tufte, Bjørn-Einar Romøren, Anders Jacobsen, Ole Martin Årst, Thomas Alsgaard, Jon Almaas og Henrik Elvestad.

For første gang blir «71 grader nord kjendis» nå sendt på høsten i stedet for på våren.

– Denne gangen hadde vi lyst til å gjennomføre innspillingen på våren med de variasjoner det kan by på av turer og utfordringer, sa programdirektør i TVNorge og Discovery Networks, Magnus Vatn til VG da høstens deltagere la ut på ut på tur.

Vårens sesong ble for øvrig en av de mest sette sesongene av TV-serien noensinne med et snitt på nærmere 700.000 per episode.