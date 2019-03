DROPPER: Familien The Simpsons: Bart, Homer, Maggie, Marge og Lisa hadde sin 30. sesong i 2018. Foto: FOX via AP

Trekker «Simpsons»-episode etter Michael Jackson-anklager

«The Simpsons»-produsent James L. Brooks bekrefter at de trekker en episode av animasjonsserien fra 1991 der Michael Jacksons medvirket med sin stemme.

Det bekrefter produsenten til Wall Street Journal, som først omtalte saken. Avgjørelsen kommer etter den kontroversielle HBO -dokumentaren «Leaving Neverland» der artisten anklages for overgrep mot to gutter.

– Det føles opplagt som det eneste riktige valget å ta, sier Brooks til avisen.

– Folka jeg jobber med, der vi tilbringer livet med å krangle over spøker, var helt enige om dette, sier produsenten videre.

SKAPERNE: Produsent James L. Brooks (f.v.), serieskaper Matt Groening og NewsCorp-sjef Peter Chernin poserer i anledning seriens 350. episode i april 2005. Foto: ANN JOHANSSON / AP

I episoden «Stark Raving Mad» spiller Jackson en pasient på mentalsykehus som tror han er Michael Jackson .

Også produksjonsselskapet Twentieth Century Fox bekrefter at de fjerner episoden som kom i sesong tre av den populære serien. Den vil også bli fjernet fra deres og deres samarbeidspartneres strømme-plattformer.

I episoden havner Homer Simpson på rom med mannen som tror han er popkongen.

Dokumentaren hadde premiere på Sundance-festivalen og ble denne uken vist på HBO og deretter på NRK i Norge.

Den handler om Wade Robson og James Safechuck som hevder Jackson skal ha misbrukt dem som barn. Reaksjonene har vært omfattende – fra sjokkerte TV-tittere over overgrepene som hevdes å ha skjedd, men også fra fans som raser over at Jackson nok en gang anklages, nå uten å kunne forsvare seg.

Forvalterne av boet til Michael Jackson – og hans familie – har reagert sterkt på filmen. De saksøker HBO for rundt 865 millioner kroner.

FILM: Fra venstre: Wade Robson, regissør Dan Reed og James Safechuck fra lanseringen av dokumentaren på Sundance-festivalen i januar. Foto: Taylor Jewell / TT NYHETSBYRÅN

Michael Jacksons brødre Tito, Marlon og Jackie, og nevøen Taj, ble sist uke intervjuet av CBS. De avviser kategorisk beskyldningene i «Leaving Neverland».

NRK bestemte seg for å slutte å spille Jacksons musikk i to uker fra 8. mars, men snudde like etterpå. I en VGTV-sending mandag ettermiddag fremholdt VGs musikkanmelder Morten Ståle Nilsen at selv om beslutningen var til å forstå, har NRK gjort et PR-kupp ved å fjerne Jacksons låter fra NRKs spillelister de neste to ukene.