KLAR I 2019: Chris Rock er hanket inn som en av hovedrollene i fjerde sesong av «Fargo», satt til Kansas City i 1950. Foto: SHANNON STAPLETON / X90052

Chris Rock bekreftet til neste sesong av «Fargo»

Publisert: 04.08.18 15:16

TV 2018-08-04T13:16:59Z

Den amerikanske komikeren er det største navnet på plakaten i HBO-seriens fjerde sesong. Innspilling er satt til høsten 2019.

Serieskaperen Noah Hawley bekreftet nyheten til Deadline fredag.

Rock (53) skal spille lederen for et av mafiakartellene i den mørke komiserien, basert på filmen med samme navn fra 1996 .

– Jeg er fan av «Fargo» og kan nesten ikke vente med å jobbe med Noah, sier Rock i en uttalelse fredag.

Det ble i juni kjent at innspilling av sesong fire av det Emmy-vinnende HBO -dramaet rulles i gang høsten 2019. Da hintet produksjonen også om at temaet for sesongen var klart, med årstall, by og sted etablert.

Fredag bekrefter TV-nettverket FX at neste sesong er satt til året 1950, i Kansas City i staten Missouri. Som en «fortelling om immigrasjon og assimilasjon og alt vi gjør for penger»», skriver Variety .

Det amerikanske nettstedet melder også at premieredatoen er planlagt til slutten av 2019.

Angrep «hvite Hollywood»

Rock har etter hvert lang fartstid i underholdningsbransjen, både på scenen og på skjermen.

Komikeren ble for alvor et kjent navn da han på 90-tallet ble tatt inn i varmen hos talkshowet «Saturday Night Live». Han har siden gjort flere filmroller, blant annet i «Madagaskar»-filmene og «Grown Ups». Senest i Netflix-spillefilmen «The Week Of» tidligere i år, der han spilte mot Adam Sandler.

Rock skrev, utviklet og spilte også i situasjonskomedien «Everybody Hates Chris», basert på sin egen ungdomstid.

I 2016 ledet Rock Oscar-utdelingen, der han viet ti minutter av sin åpningsmonolog til å snakke om den utelukkende «blendahvite» nominasjonslisten .

– Dere er vel klar over at dersom det var nominasjoner på Oscar-verter, så ville jeg ikke fått denne jobben, sa han den gang.