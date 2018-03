ALLIERTE: De tidligere presidentene Dilma Rousseff og Luiz Inácio Lula da Silva, mest kjent som Lula, er begge fra partiet PT (Partido dos trabalhadores). Foto: NELSON ALMEIDA / AFP

Eks-president raser mot Netflix-serie: Basert på «fake news»

Publisert: 28.03.18 08:44

Serien «O Mecanismo», laget av «Narcos»-regissør José Padilha møter kraftig motbør i Brasil.

Serien handler om hva som kom fram under etterforskningen av «Operasjon bilvask», om korrupsjonsskandalene i brasiliansk politikk.

«O Mecanismo» har ført til stor debatt i hjemlandet, og veldig mange har brukt hashtagen #cancelaNetflix for å uttrykke sin misnøye.

Grunnen til raseriet er hvordan flere politikere er blitt fremstilt i serien. Blant annet skal det være et lydbåndopptak som blir tilskrevet tidligere president Lula, som egentlig kom fra en politisk motstander.

I serien er det åpenbart for de fleste brasilianere at karakteren João Higino er basert på eks-president Lula, mens karakteren Janete Ruscov er laget med utgangspunkt i tidligere president Dilma Rousseff. Før hver episode kommer det imidlertid tydelig frem at serien er fiksjon, og bare løselig basert på virkelige hendelser.

Rousseff langer nå ut mot regissør José Padilha («Narcos», «Robocop») etter å ha sett serien.

Hun sier i følge avisen Folha De Sao Paolo at serien er basert på «fake news» og løgner, og at den er med på å skape et falsk bilde av hva som virkelig hendte.

Det er særlig én scene der karakteren Higino i serien bruker uttrykket «å få stoppet dette blodbadet» i betydningen få slutt på korrupsjonsavsløringene, som vekker oppsikt. Dilma ser altså til å ta det for gitt at karakteren er basert på ekspresident Lula. Regissøren har aldri bekreftet at karakteren er basert på Lula.

I virkeligheten er dette et sitat fra skjult opptak av senatoren Romero Jucá som i sin tid tok til orde for å styrte Dilmas regjering og innsette sittende president Michel Temer.

Regissør Padilha slår tilbake i følge storavisen O Globo , sier «det har klikka for venstresiden». Han avviser anklagene om «fake news» og viser til at Dilma og Lulas parti PT beviselig er korrupte, og at flere sentrale politikere, deriblant Lula, er dømt for dette.