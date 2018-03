TILBAKE: Roseanne Barr og John Goodmann i en scene fra nye «Roseanne». Foto: Adam Rose / AP

Donald Trump ringte Roseanne Barr etter TV-comeback

Publisert: 30.03.18 06:29

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

TV 2018-03-30T04:29:32Z

18 millioner amerikanske TV-seere samlet seg foran nye «Roseanne» tirsdag. Blant dem var presidenten.

20 år etter at komiserien med Roseanne Barr (65) og John Godman (65) takket for seg i rollene som Roseanne og Dan Conner, gjorde skuespillerne comeback på TV-kanalen ABC. Og publikum lot seg friste.

Originalserien «Roseanne» gikk i ni sesonger fra 1988-1997 på ABC i USA, og ble også vist i Norge. Handlingen dreide seg om familien med tre barn og deres utvidede familie og venner i Lanford, Illinois.

Husker du ? Sånn så de ut

Nå er de alle blitt 20 år eldre, og Roseanne er ihua Trump-støttespiller (det er hun også i virkeligheten). Presidenten (71) ble så begeistret over det han så at han ringte til Barr og skrøt etter første episode.

Det bekrefter pressesektretær Sarah Huckabee Sanders i Det hvite hus overfor New York Times .

– Trump ringte for å gratulere henne med at «Roseanne» har gjenoppstått, og samtidig takke henne for støtten, opplyser Sanders.

Barr satte stor pris på gesten.

– Det var ganske spennende å bli oppringt, jeg legger ikke skjul på det, innrømmet Barr da hun ble intervjuet på «Good Morning America» torsdag.

Da telefonen ringte. hørte hun bare en stemme som sa: «Vent litt, her har du snart USAs president», før hun fikk Trump på tråden.

– Vi ssnakket om mye. Han gleder seg på mine vegne. Han gratulerte med de høye seertallene, forklarte Barr, som har kjent Trumpi lang tid.

«Roseanne» vant hele 17 Emmy-priser før den sluttet med at Goodmans rollefigur døde av et hjerteinfarkt. I episoden ble det også vist en drømmeversjon der han overlevde og familien vant i Lotto.

Nå er hovedrolleinnehaverne altså tilbake i live - det samme er Sara Gilbert (43) som deres datter Darlene og Laurie Metcalf (62) som Roseannes søster Jackie.

Den nye sesongen byr på åtte episoder. Ennå er det uklart om noen noerske kanaler kommer til å vise den.

Denne artikkelen handler om Hollywood

Donald Trump

TV-serier