97.000 så omstridt Ari Behn-dokumentar

Publisert: 09.03.18 11:05 Oppdatert: 09.03.18 11:16

Første episode av «Ari Behn og halve kongeriket» fristet i underkant av 100.000 seere torsdag.

I to år har det vært jobbet med dokumentarserien, men den siste tiden har Behn-leiren forsøkt å stoppe premieren . TV3 nektet å følge oppfordringen, og i går, torsdag, gikk den første av totalt tre episoder på lufta.

– Den første episoden har hittil blitt sett av 97.000 seere i snitt lineært. På det meste var 122.000 seere innom, og det var særlig kvinnene som benket seg foran skjermen, opplyser Line Vee Hanum, kommunikasjonssjef i TV3.

Hun presiserer at dette er «live-tall», og at tallene vil endre seg med opptak- og digitalseing.

– Vi er fornøyde med at nesten hundre tusen seere fikk med seg dokumentaren. Det ga et realt løft for TV3 i sendetidspunktet. Sagaen om Behn fortsetter frem til påske og er dessuten tilgjengelig på Viafree. Vi regner med at enda flere vil få med seg innholdet fremover.

VGs TV-anmelder : Aris horribilis

– Ikke kjempebra

Marianne Massaiu, TV-sjef i mediebyrået MediaCom, forklarer til VG at TV-seingen har endret seg ganske mye.

– 100.000 seere på én visning er ikke kjempebra, men heller ikke dårlig. Det er helt greit. Med repriser, strømmeseing og opptak blir ofte seertallene dobbelt så høye, sier Massaiu.

– Tiden der kanalene i gamle dager kunne sette på nær sagt hva som helst og få mellom 50.000 og 100.000 seere, er forbi. Veldig få programmer og nylanseringer kan skilte med høye seertall. 400.000 seere er i 2018 veldig bra, og når «Farmen» banker 800.000, er det eksepsjonelt godt.

– Burde man forvente høyere Ari-tall basert på all den massive forhåndsomtalen?

– Omtalen og kontroversen rundt programmet er jo interessant, men det er ikke selvsagt at folk av den grunn setter seg ned foran TV kl 20.30 for å se. Det blir garantert flere seere før uken er omme, og det blir spennende å se hvor mange som følger Ari videre neste uke, sier Massaiu.

Bitter krangel

Striden rundt serien dreier seg om at Ari Behn og familien har reagert på hvordan han er framstilt, samtidig som de mener han var på et sted i livet der han aldri burde blitt fulgt av TV-kameraer.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

For tre dager siden valgte Behns kjæreste Ebba Rysst Heilmann (33) å gå ut i VG med et innlegg , der hun gir både TV3 og regissøren Katharina Gellein Viken (32) det glatte lag .

Gellein Viken – en mangeårig venn av Behn – uttalte til VG forrige helg at hun er lei seg over striden som har oppstått. Siden har hun også svart på Rysst Heilmanns utspill med et eget innlegg i VG .

Første episode tar utgangspunkt i den tunge tiden etter bruddet med prinsesse Märtha Louise (46) . Seerne får blant annet innblikk i Behns panikkangst og andre helseproblemer.

Behns manager Geir Håkonsund har forsikret at all kontroversen den siste uken før premieren ikke er et PR-stunt.

– Nei, det er det ikke. Men dessverre blir det mer interesse etter de siste dagenes medieoppslag, men det viktigste for Ari og familien er at det kommer tydelig frem at de ikke står inne for resultatet, uttalte Håkonsund til VG tidligere i uken.

Til tross for krangelen med TV 3 – Ari Behn er også aktuell som deltager i realityserien «Camp Kulinaris» på samme kanal etter påske.