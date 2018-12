FRIDDE OG FIKK JA: Smilene satt løst hos både Sølvi og Arnt bare minutter etter at de forlovet seg natt til mandag. Foto: Privat

Her har Sølvi Monsen nettopp blitt fridd til etter «Farmen»-festen

TV 2018-12-11T10:20:31Z

«Farmen»-deltageren hadde nettopp kommet hjem til hotellet etter søndagens finalefest da kjæresten satte seg ned på kne. Dermed bar det på rett på fest igjen. – Jeg begynte nesten å gråte, medgir Sølvi.

Bjørn Ekker Journalist

Publisert: 11.12.18 11:20

Søndag ble det klart at Tonje Frøystad Garvik (29) er vinner av årets «Farmen». Og selv med påstander om finalejuks fra tapende finalist Kjetil Nørstebø, var vinneren og de øvrige «Farmen»-deltagerne i storslag utover de sene nattetimer i kjølvannet av finalen.

Og for spesielt én av deltagerne ble kvelden spesielt minnerik.

Finalefesten ble avholdt i Oslo, og ble opprinnelig avsluttet ved midnatt. De aller fleste deltagerne tok imidlertid da turen videre til et annet utested. Men Sølvi Monsen (55) og kjæresten Arnt Magne Bjørnø (56) valgte heller å dra tilbake til hotellet. Etter å ha tatt seg dit, satte plutselig Arnt seg ned på kne og fridde til sin kjære.

Nysgjerrig på hvordan stemningen var på «Farmen»-festen i kjølvannet av finalebråket? Her ser du alle reaksjonene etter at vinneren var kåret:

– Han sa «Nå vet du sikkert hva som skal skje», og så satte han seg ned på kne og spurte «Vil du gifte deg med meg»? Jeg begynte nesten å gråte, og sa selvfølgelig ja, forteller «Farmen»-deltageren til VG.

Dermed dro paret, mer glad enn på lenge, tilbake til festen.

– Vi måtte jo dra tilbake for å fortelle de andre deltagerne om nyheten. De syntes det var helt fantastisk, medgir hun.

Sølvi Monsen har to ekteskap bak seg. Kjæresten, nå forloveden, har ett.

– Det føles bare helt fantastisk å snart skulle gifte seg for tredje gang. Vi er voksne og så trygge på hverandre, og må egentlig bare «lande» litt nå. Jeg kan ikke beskrive dette med ord. Jeg er like nyforelsket nå som da jeg møtte Arnt i 2007, sommerfuglene i magen er virkelig tilbake, sier en fornøyd «Farmen»-deltager.

Og nettopp «Farmen» har gjort forholdet til Arnt Magne Bjørnø enda sterkere, mener hun.

– Vi var borte fra hverandre lenge, fra juni til november. Alt ble forsterket, og jeg fikk bekreftet at det er ham jeg vil dele livet mitt med. Arnt fikk bekreftet det samme. Det har gjort oss kjempegodt, nå vet vi hvor vi har hverandre.

Bryllupet, det kommer sannsynligvis til å stå til sommeren.

– Bryllupet kommer til å bli stille og rolig, uten for mye «ståhei». Jeg har som sagt vært gift to ganger tidligere, så denne gangen blir det ingen kirke. Vi har lyst å bruke naturen som ramme, så det er ikke utenkelig at vi gifter oss på en høy fjelltopp, sier nyforlovede Sølvi Monsen til VG.