TV 2 flytter «Skavlan» til lørdag: - Ikke tilfredsstillende seertall

«Skavlan» skulle være et flaggskip for TV 2 på fredagskveldene. Etter en høst med dårlige seertall flyttes programmet til lørdag.

Det opplyser TV 2 i en pressemelding.

– Seertallene for «Skavlan» på TV 2 denne høsten har ikke vært tilfredsstillende. Vi har sett at tre talkshow på NRK og TV 2 på fredagskvelden blir ett for mange. Derfor flytter vi nå lineærversjonen av programmet til lørdag kveld - til det beste for seerne, forteller kanaldirektør Trygve Rønningen i TV 2 i pressemeldingen.

Det betyr at «Skavlan» over nyttår skal gå på lørdager, men TV 2 opplyser at det foreløpig ikke er bestemt på hvilket tidspunkt programmet skal gå.

Også Petter Northug har fått med seg at «Skavlan» har slitt med seertallene:

Ifølge Kampanje hadde siste «Skavlan»-sending før jul bare 183.000 seere, lavere enn noen annen sending denne høsten. Programmet startet på 440.000, men siden har tallene sunket.

Det siste året i NRK hadde «Skavlan» 686.000 seere i gjennomsnitt på høsten, og 705.000 seere i gjennomsnitt på våren.

TV 2 opplyser at programmet fortsatt vil være tilgjengelig digitalt fra fredag.

Produsent og daglig leder i Monkberry, Marianne Torp Kierulf, opplyser følgende i en pressemelding:

«Vi forstår at det har vært utfordrende å finne rett sendetid for «Skavlan», men vårt fokus er fremdeles den langsiktige etableringen på digitale plattformer».

Hun skriver også at TV 2 «rimeligvis må få mer enn én sesong på seg for å få til den optimale distribusjonen av programmet».

