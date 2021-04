TV-FJES: AnnaLynne McCord, her avbildet i Las Vegas i 2019. Foto: JPA / AFF

TV-stjernen om diagnosen: − Nekter å føle skam lenger

AnnaLynne McCord (33) forteller at hun har dissosiativ identitetsforstyrrelse, som kjennetegnes av flere personligheter.

Skuespilleren, kjent fra serier som «Nip/Tuck» og «90210», samt fjorårs-TV-filmen «Feliz NaviDAD», snakker ut om helsen i en videosamtale med psykiater og nevroforsker Daniel Amen, gjengitt på hans hjemmeside.

McCord forklarer der at hun tror nettopp skuespilleryrket fikk henne til å innse at hun vekslet mellom ulike personligheter.

– Alle mine roller har handlet om å være splittet, men jeg innså ikke selv at jeg var det før jeg jobbet med «90210», sier hun om rollen i «Beverly Hills 90210»-spinoffen hun figurerte igjennom fem år – frem til 2013.

I 2012 hadde McCord en pause i TV-innspillingen for å spille i skrekkfilmen «Exision». Etterpå skjønte hun at noe ikke stemte. Da hun returnerte til «90210»-settet, dagen etter at grøsseroppdraget var ferdig, klarte hun ikke å tre inn i sin gamle TV-rolle.

– Jeg kunne ikke finne henne. Hun var umulig å spore. Jeg var på et mørkt sted i forbindelse med min forrige rolle, og jeg klarte ikke å løsrive meg fra dent, sier skuespilleren i samtalen, også omtalt av People.

FEST-FIN: AnnaLynne McCord på Elton John AIDS Foundations Oscar-fest i februar i fjor. Foto: Willy Sanjuan / Invision

Dissosiativ identitetsforstyrrelse (DID) kjennetegnes av at en person opplever å ha to eller flere personligheter eller personlighetstilstander.

Ifølge Norsk helse Informatikk (NHI) grupperes dissosiative lidelser i flere varianter, og den ene handler altså om multiple personligheter – at de ulike personlighetene ikke er knyttet sammen på normalt vis.

DID gikk tidligere under betegnelsen multippel personlighetsforstyrrelse, eller splittet personlighet. Diagnosen kjennetegnes av en tydelig sameksistens av to eller flere separate personligheter i samme individ, men bare én er til stede om gangen.

VG har tidligere omtalt at diagnosen er omdiskutert.

McCords mål med å stå frem, er at hun vil bryte stigma.

– Jeg er komplett uinteressert i skam. Når det gjelder min reise, nekter jeg å føle skam lenger, sier hun.

– Og på den måten kan vi kommet til det punktet at vi kan sette ord på disse gjennomgripende traumene og tingene, så grusomme som de enn er, legger hun til.

Ifølge NHI kan de underliggende årsakene til dissosiativ sykdom være svært forskjellige, men traumer oppgis å være en sannsynlig årsak.

McCord har tidligere snakket med People om overgrep i barndommen og en voldtekt hun ble utsatt for som 18-åring – og om hvordan hun i mange år har trengt profesjonell hjelp for posttraumatisk stresslidelse.

33-åringen snakker ikke om kjærlighetslivet i videoopptaket, men ifølge en rekke amerikanske medier, skal hun i fjor ha funnet tilbake til kjæresten, «Prison Break»-skuespiller Dominic Purcell (51).

