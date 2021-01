UENIGE: Iselin Guttormsen vil ha intimprat, men det misliker Henrik Elvestad. Foto: SKJERMBILDE/TVNORGE

Anstrengt klitoris-prat i «71 grader nord»

Henrik Elvestad (47) setter på bremsen når Iselin Guttormsen (33) inviterer til underlivsprat midt i grillmiddagen.

Disputten vises i søndagens episode. Alle deltagerne sitter rundt leirbålet og griller pølser når Guttormsen, influencer og nyutdannet sexolog, drar frem en silikonmodell av en klitoris og spør:

– Er dere klar over at klitoris vokser hele livet?

Elvestad, komiker, programleder og skuespiller, signaliserer med én gang at han vil hun skal stoppe – hvorpå Guttormsen spør:

– Kan du ikke spise pølse når vi snakker om klit?

Hun er oppgitt over at noen kan «miste matlysten av kvinnens nytelsespunkt».

– Man kan ikke si at det er ekkelt, sier hun.

Disse kjendisene er med. Isabel Raad (26) – influencer

Astrid Uhrenholdt Jacobsen (33) – tidligere langrennsløper

Vår Staude (54) – TV 2-programleder

Fay Wildhagen (27) – artist

Iselin Guttormsen (33) – influencer og TV-profil

Steffen Iversen (44) – tidligere fotballspiller

Victor Sotberg (29) – programleder og Youtuber

Henrik Elvestad (47) – komiker, skuespiller og programleder

Per Heimly (48) – fotograf og TV – profil

Adrian Sellevoll (22) – musiker og TV-profil Vis mer

Elvestad sier til kamera at han ikke har noe behov for å være så åpen.

– Hun må gjerne prøve å lære meg, men jeg tror jeg kommer til å være en ganske vrang elev, sier han og presiserer at han ikke er med på TV-innspillingen for å snakke om «sex og underliv og sånn».

Til VG forklarer Elvestad at han ikke føler seg spesielt prippen.

– Det er ikke noe problem for meg å snakke om kuk og fitte, for å bruke Iselin-språk, men alt til sin tid. Kall meg gjerne gammeldags, men jeg hadde ikke noe ønske om spise pølse på en seng av klitoral orgasme.

OPPGITT: Henrik Elvestad nekter for at han er prippen, men mener temaet var malplassert. Foto: TVNORGE

Elvestad legger til at han også lo av opptrinnet.

– Men du mistet appetitten?

– Vel, hun begynte å kjøre på, og jeg syntes det var ustilig. Jeg tenkte: «Slapp av. Ikke tøff deg».

Elvestad og Guttormsen kjente hverandre ikke fra før.

– Hun hadde kanskje et markeringsbehov i starten. Jeg husker at jeg tenkte: «Å faen, skal det være sånn?». Men det roet seg etter hvert.

Guttormsen nekter for at hun følte for å markere seg.

– At folk tror jeg har et markeringsbehov, vitner bare om hvor lite de kjenner meg. Men det er vel litt sånn man blir oppfattet når man snakker om ting som andre synes er flaut, sier hun til VG.

– Og den er jo klassisk; med én gang noen stikker hodet frem, så er man fort litt mye. Men jeg har ikke noe behov for å tøffe meg. Det er bare sånn jeg er. Henrik og jeg er to ulike generasjoner.

Hun synes det er ufattelig at folk synes dette er drøy kost.

– Hadde det handlet om fødsler, blodige morkaker, bæsj og diaré under middagen, hadde jeg forstått det.

HIMMELFALLEN: Iselin Guttormsen nærmest river seg i håret, mens Per Heimly sitter i bakgrunnen og ler. Foto: TVNORGE

Guttormsen sier hun ble overrasket over Elvestads reaksjon.

– At han er så konservativ. Holdningen hans er litt ovenfra og ned, men jeg er vant med det. Derfor vil jeg snakke enda høyere.

I episoden virker det som Guttormsen starter klitoris-praten ut av det blå. Sånn var det ikke.

– Vi snakket om hva vi hadde tatt med oss i bagasjen, og jeg hadde med lykkeklitorisen min, forteller hun om silikonmodellen i 3D, som TV-seerne senere ser Adrian Sellevoll (23) stå og vifte med.

SILIKON-MODELL: Adrian Sellevoll utforsker den kunstige klitorisen. I bakgrunnen: Vår Staude. Foto: TVNORGE

– Jeg spurte de andre om de visste hva det var, sier hun.

– Hvorfor tok du med den på tur?

– Hun gir meg styrke. Klitoris er det råeste som finnes. Det er så mye skam rundt kvinners seksualitet og nytelse. Både menn og kvinner vet for lite. Men målet mitt er ikke å være belærende.

ALLE: F.v.: Vår Staude, Steffen Iversen, Iselin Guttormsen, Henrik Elvestad, Per Heimly, Victor Sotberg, Isabel Raad, Fay Wildhagen, Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Adrian Sellevoll. Foto: Haakon F. Lundkvist Foto: Haakon F. Lundkvist

Guttormsen, som i tillegg er aktuell i «Bloggerne» på TV 2 og har 150.000 følgere på Instagram, har også gode ting å si om Elvestad.

– Jeg ble veldig glad i Henrik. Han var en farsfigur som pushet og skrøt av meg. Men han er autoritær, så en yngre versjon av Iselin hadde nok blitt lei seg av det som ble sagt rundt leirbålet.

– Det er ingen tvil om at det hun snakker om har sin plass. Men her var det malplassert, fastholder Elvestad.

