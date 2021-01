TV-PAR: Regé-Jean Page og Phoebe Dynevor i rollene som hertug og sosietetsdronning i «Bridgerton». Foto: NETFLIX

Han er verdens nye TV-yndling

Regé-Jean Page (30) har tatt TV-seerne med storm i Netflix-serien «Bridgerton».

Variety skriver at kostymedramaet ligger an til å samle over 63 millioner husholdninger foran skjermen innen de første 28 dagene siden premieren 1. juledag.

Serien vil med det kvalifisere til femteplassen over de mest populære originalseriene på strømmetjenesten til dags dato, og ligger på topp-ti-listen i nærmere 80 land.

Regé-Jean Page spiller komplisert og ettertraktet hertug i «Bridgerton», som ble belønnet med en femmer på terningen fra VGs anmelder.

Serien er inspirert av Julia Quinns romanserie om familien med samme navn. Handlingen utspiller seg tidlig på 1800-tallet og dreier seg rundt Daphne Bridgerton (spilt av 25 år gamle Phoebe Dynevor), den eldste datteren i en rikmannsfamilie i London.

Hertug Simon Basset blir raskt sentral i dramatikken og turbulensen knyttet til å finne en passende ektemann til Daphne.

POPULÆR: Regé-Jean Page, her i en scene fra serien. Foto: NETFLIX

Om Regé-Jean Page er hemmelighetsfull og nærmest mytisk i rollen som Simon, er han en smule mystisk også privat. 30-åringen har over 1,5 millioner følgere på Instagram, der han beskriver seg som en som «gjør det han kan med det han har fått utdelt».

Svak for romantikk

Han poster hyppig bilder, men de som håper å få innblikk i stjernens eget liv, blir nok snytt. De fleste postene er arbeidsrelatert, med unntak av noen få.

I forrige uke postet han strandbilde med følgende nyttårshilsen til fansen: «Morgengry. Nytt lys. Måtte vi alle se inn i en lysere horisont i år».

Flere amerikanske og britiske medier har forsøkt å finne ut om han har kjæreste eller er gift, men 30-åringens sivilstand er så langt ukjent.

Det lengste Page har gått når det gjelder å kommentere eget kjærlighetsliv, er i et intervju med Entertainment Weekly, der han innrømmer at han er romantisk av natur.

– Jeg er en stor fan av romantikk som konsept. Romantikk er herlig, og vi trenger mer av det i verden. Kjernen i de fleste ting er uansett kjærlighetshistorier, uansett om man innser det eller ikke, sier Page.

– Egentlig er det hysterisk morsomt. Jo mer seriøst en serie forsøker å fremstå ved å ta avstand fra nettopp det, dess mer tydelig ser man at nettopp kjærlighetshistorien har en tendens til å melde seg.

KJÆRLIGHETSDRAMA: Regé-Jean Page og Phoebe Dynevor spiller Simon og Daphne – som ikke gjør det lett for seg selv. Foto: NETFLIX

I sosiale medier flommer det over med komplimenter til 30-åringen. Under Insta-postene strømmer det på med frierier og henvendelser fra kvinner som sier de gjerne vil føde hans barn.

På Twitter hevdes det at mange fans gjerne vil se skuespilleren i rollen som James Bond.

Page pryder den ferskeste utgaven til bladet Man About Town, og i forrige uke postet han selv forsiden på Instagram.

– Ikke bare lidelse

I intervjuet sier skuespilleren at «Bridgerton er periodedramaet for alle som ikke liker periodedramaer».

– Vi vil gi nye perspektiver, men samtidig sette søkelyset på det alle egentlig kjenner på – at folk ikke har forandret seg, sier han.

I et intervju med bladet Esquire før premiere i desember forklarte britisk-zimbabwiske Page hvor stor pris han setter på muligheten til å få spille rollen som svart kvinnemagnet på den tiden.

– Å sette historien tilbake i fortiden innebærer ikke at svarte mennesker bare opplevde lidelse. Vi har alltid levd, ledd, elsket og giftet oss akkurat som alle andre.

Styrke og svakhet

Page beskriver for øvrig sin egen rollefigur som en «på mange måter knust mann».

– En problematisk antihelt tvers igjennom. Han vet ikke hvordan han skal elske andre mennesker eller gi slipp på hemmende stolthet. Den innøvde styrken ender opp med faktisk å gjøre ham svakere.

POPULÆR: Regé-Jean Page, som driver med sang og dans på si, overøses med komplimenter fra fansen. Foto: NETFLIX

Første sesong byr på åtte episoder. Det er ikke offisielt bekreftet at det kommer en ny sesong, men Tatler skriver at arbeidet med sesong to allerede er i gang.

Gigabudsjett

«Bridgerton» er serieskapers Shonda Rhimes’ første produksjon for Netflix. 50-åringen er fra før kjent for seermagneter som «Grey's Anatomy» og «How to get away with murder».

Strømmegiganten skal ifølge Quartz.com ha gitt Rhimes et budsjett på over 100 millioner dollar, over 840 millioner kroner, for å lage serien.

Netflix måler ikke sine seertall på samme måte som tradisjonelle TV-kanaler, som teller antall seere. I stedet teller Netflix antall abonnenter som ser minst to minutter av en serie. Tallet gir ikke noe svar på hvor mange seere som er tilknyttet hvert abonnement.

