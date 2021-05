UTEN: Da TIX tok av seg brillene på en generalprøve før finalen fikk han trøbbel, artisten slet med å få brillen på igjen. Til VG sa TIX at han frykter det samme kan skje i finalen om han får tics. Foto: Heiko Junge, VG

TIX på Instagram: Tar av meg brillene

ROTTERDAM/OSLO (VG) En halvtime inn i finalesendingen av Eurovision postet Norges bidrag, Andreas «TIX» Haukeland (28), en forklaring på Instagram.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

I et instagraminnlegg melder Norges Eurovision Song Contest-deltager at han kommer til å ta av seg brillene. Det skriver han i et lengre innlegg på Instagram hvor han forklarer hva han skal gjøre på scenen.

Andreas «TIX» Haukeland (28) har de siste dagene kommet med hint om mulige endringer i sceneshowet under finalen.

– Jeg vil lære folk å ta eierskap over personligheten og alt det unike ved deg. Det er kanskje det sterkeste budskapet jeg kan formidle her i Eurovision. Derfor kommer det i kveld et punkt underveis i låten hvor jeg kommer til å ta av meg solbrillene, skriver han i innlegget han har delt.

Han forteller at det å ta av seg solbrillene er det mest krevende øyeblikket han har på scenen. TIX vakte oppsikt da han valgte å ta av seg solbrillene under sin fremføring i semifinalen, noen han tidligere ikke hadde gjort.

– Hvis noe kan gå galt i kveld, er det nok her. Når jeg tar av brillene på scenen ser jeg ingenting, og jeg mister kontrollen over musklene i ansiktet, inkludert halsen og stemmebåndet. Jeg skal vise den største svakheten jeg kunne gjort på en scene, istedenfor å skjule den. Det tror jeg kommer til å være til hjelp/trøst/inspirasjon for mange der ute, skriver han.

les også Historien om TIX: – Nervøs for at ticsene skal bli for ille

Under Eurovision har TIX jobbet for å spre budskapet bak låten, som blant annet er om det å følge seg annerledes. Han har vært åpen om at han har Tourettes syndrom som gjør at han får tics, hurtige og ufrivillige bevegelser.

Da han gjorde det samme under en generalprøve dagen før finalen, fikk han ikke på seg brillene igjen. han fortalte etterpå til VG at han slet:

Eurovision-ekspert i svenske Aftonbladet tror TIX hadde toppet listen om han sang på norsk.

26 land skal opptre og kjempe om å vinne Eurovision Song Contest 2021 lørdag 22. mai. TIX går på scenen som bidrag nummer 22.