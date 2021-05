AKTIVIST: Popstjernen Manischa Chamrajeva (29) sendte ut sjokkbølger i Russland da hun ble valgt ut som representant til Eurovision Song Contest 2021. Hun sier den eneste måten å få til endring er å snakke om dem. Foto: PIROSCHKA VAN DE WOUW / X06750

Russisk oppgjør i Eurovision: − Jeg vet ikke hva som skjer etterpå

ROTTERDAM (VG) Russlands artist i Eurovision Song Contest 2021 er feminist og LHBTQI-aktivist. Det har ført til drapstrusler og bråk i hjemlandet. I Nederland har hun fått støtte fra TIX.

Av Bastian Lunde Hvitmyhr

Publisert: Nå nettopp

Manischa Chamrajeva (29) sier hun er med i årets konkurranse for å vise Europa at det finnes en god side av Russland.

– Alle mennesker har noe godt i seg. Jeg er her for å inspirere russiske kvinner til å stå opp for seg selv, sier hun til VG.

Chamrajeva kjemper i finalen med feminist-låten «Russian Woman». Når hun opptrer på scenen i Rotterdam, kommer det flere referanser til likestilling, homofile, lesbiske og transpersoner.

Til VG forteller hun at hun lenge har kjempet for likestilling og mer åpenhet i Russland. Deutsche Welle skriver at Eurovision-bidraget splitter 29-åringens hjemland på grunn av teksten. Politiker Valentina Matvienko, leder i det russiske parlamentet og Vladimir Putin-alliert, har kritisert artisten, ifølge Reuters.

– Føler du at du gjør et opprør med kulturen i Russland?

– Jeg liker å tro det. Jeg vet at jeg er modig og jeg vet ikke hva som skjer etterpå, men jeg tenker ikke på det, sier hun.

Flyktning som to åring

29-åringen er født i Tadsjikistan, men kom til Moskva som flyktning med familien da hun var to år. Hun vil ta et oppgjør med den russiske kulturen.

– Jeg vet ansvaret jeg tar med å synge om det budskapet jeg gjør. Du vet at landet mitt er så patriarkisk, men jeg er ikke redd for det. Jeg tror at hvis vi snakker høyt så kan vi endre noe. Det er den eneste måten, sier hun og legger til:

– De som ikke lever slik idealet er, føler seg ødelagte.

LGBTQ+ danger indeks rangerer 150 land etter hvor trygt det er for homofile, lesbiske og transpersoner å besøke. Kartleggingen viser at vår nabo i øst, Russland, er hele 106 plasser bak Norges tredjeplass. Dette er det største spriket mellom to naboland i undersøkelsen.

– Koster det deg noe å stå opp for dette?

– Jeg får mange trusler, men vi har også gode folk. Vi beskytter og støtter hverandre, sier hun.

Støtte fra TIX

På Eurovision Song Contest-arenaen Ahoy i Nederland har Chamrajeva fått støtte fra Norges TIX.

– Han var en av de første av de andre artistene som snakket med meg. Han sa at han var sikker på at jeg skulle komme til finalen, sier hun.

Chamrajeva forteller at nordmannen også var den første som kom bort og gratulerte henne med plass i finalen.

– Han inspirerer meg. Vi er begge superærlige på scenen og ofrer noe for å få til en endring eller åpenhet.

TIX forteller til VG at han har snakket med Chamrajeva flere ganger. Han synes hun er tøff og en av dem som har et viktig budskap i årets finale.

– Hun ofrer mye for det hun tror på. Hun risikerer mye når hun står på scenen, sier han.