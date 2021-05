PAR: Tristan Thompson og Khloe Kardashian, her avbildet i Los Angeles i 2018, har funnet tilbake til hverandre. Foto: gotpap / Starmax

Tristan Thompson ut mot nye påstander om utroskap

Tristan Thompson (30), som skal ha klart å vinne Khloe Kardashian (36) tilbake, går rettens vei for å stoppe en kvinne og hennes påståtte avsløringer.

Det har stormet rundt Tristan Thompson etter at Instagram-modellen Sydney Chase (23) i april fremsatte påstander om at de to har hatt en affære etter at han og Khloe ble sammen igjen. Hun hevder også at sitter på tekstmeldinger med seksuelt innhold.

Nå har Tristan ifølge TMZ satt sin advokat Marty Singer på saken. Nettstedet melder at de har fått innsyn i et brev Singer har sendt til kvinnen, der Tristan angivelig nekter for å ha hatt et forhold til Chase, og at det varsles søksmål.

I brevet kommer det angivelig frem at Chase nekter å legge frem bevis for de påståtte SMS-ene, og at det «bare kan bety én ting, nemlig at de ikke eksisterer».

TMZ legger ved en skjermdump fra Chase sin Instastory, som viser at kvinnen bekrefter at hun har fått brevet.

«Jeg har endelig mottatt «cease and desist»-henvendelsen», skriver hun og viser til det amerikanske, juridiske uttrykket for «stopp nå, ellers ...».

«Det ble først sendt til en e-post jeg ikke bruker lenger. Uansett, jeg holder på sannheten og velger ikke å etterkomme dette», fortsetter hun.

Chase står nemlig fast ved det hun har uttalt. I en video på TikTok publisert i slutten av april, viser hun frem en rekke avisoppslag om det påståtte trekantdramaet.

Hun sier der at hun angrer på at hun uttalte det hun gjorde i den aktuelle podkasten, men hun står fast ved at det hun sa, er sant – om at hun og Tristan innledet en affære i november i fjor.

– Vi har hatt et forhold, men da jeg fant ut at han hadde kjæreste, avsluttet jeg det, sier Chase til sine drøyt 33.000 følgere på TikTok.

Forholdet mellom Khloe og Tristan fikk en bråstopp da det ble kjent at han hadde vært utro mens hun var høygravid. De to gikk fra hverandre i 2019. Etter det bitre bruddet valgte Khloe og beholde Tristan som venn – for datterens skyld.

Bekreftet gjenforening

Hele det siste året har det imidlertid vært spekulert på om Khloe og basketspilleren er et par igjen. 13. mars, på Tristans bursdag, publiserte Khloe en post på Instagram, som tolkes som en bekreftelse på at de er sammen igjen.

«De som er ment å være sammen, er de som går gjennom alt som har som mål å skille dem – og de ender opp enda sterkere enn de var i utgangspunktet. Tusen takk for at du viser meg alt du sa du skulle vise meg. For den pappaen du er. For den bestevennen jeg har i deg», skrev Khloe.

Også i realityserien «Keeping Up With The Kardashians», som er i sin siste sesong, har Khloe åpnet seg om hvordan det er å bygge opp tilliten igjen.

I mars kunne hun for øvrig opplyse at hun og Tristan har fryst ned embryoer, men at pandemien har satt den etterlengtede familieforøkelsen på vent.