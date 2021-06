EGEN SERIE: Onsdag var det premiere på «Loke» på Disney +. Foto: Walt Disney Company

Holdt «Loke»-foredrag for crewet

Loke er tilbake, denne gangen i egen TV-serie, og Tom Hiddleston er takknemlig for at han fremdeles får gestalte «The God of Mischief». (OBS! Artikkelen kan inneholde små spoilere fra første episode.)

Av Jonathan Falk

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

I et intervju med The Verge forklarer Hiddleston at han fremdeles får sommerfugler i magen når Marvel ringer.

– Helt ærlig så er jeg bare glad for å være her. Jeg blir alltid både overrasket og kjempeglad for at jeg får være med i en ny runde, sier Hiddleston.

Loke gjorde sitt inntog i MCU (Marvel Cinematic Universe) i «Thor» i 2011, og selv etter ti år i rollen, mener briten at han alltid finner nye aspekter og perspektiver hos den norrøne guden.

– Lenge før jeg var castet syntes jeg alltid Loke var den mest fascinerende og komplekse karakteren, med en slik dybde og et slikt spekter. Han vært en del av Marvel-tegneseriene i 60 år, i ulike varianter, og han har vært en del av historier vi mennesker har fortalt i tusenvis av år. Selv om det har gått ti år er det alltid mer å utforske.

SUPERGUD: Tom Hiddleston har nå spilt Loke i ti år. Foto: Jordan Strauss / TT NYHETSBYRÅN

Tidsrot

Serien «Loke», hvis første episode ble sluppet på Disney + på onsdag, plukker opp hansken rett etter – eller rettere sagt midt i – «Avengers Endgame». I filmen får han kloa i en evighetsstein, og bruker den til å unnslippe fare. Under flukten skaper han imidlertid et brudd i tidslinjen, og serien åpner med at han blir pågrepet av den hittil ukjente organisasjonen TVA (Time variance authority).

Han blir stemplet som tidsforbryter, og de sedvanlige flotte kongeklærne blir byttet ut med en fengselsdrakt.

Tom Hiddleston mener Loke er i en situasjon han aldri før har vært i.

– I alle filmene har han alltid kontroll. Han virker alltid å vite hvilke kort han har på hånden, og hvordan han skal spille dem. Hos TVA er Loke helt ute av kontroll. Han er en mann på rømmen, forklarer 40-åringen.

STJERNEGALLERI: Owen Wilson (t.v.) er én av stjernene som dukker opp i «Loke». Foto: Walt Disney Company

Fordypet seg i karakteren

Hiddleston forteller i intervjuet at han har gått langt for å forstå mest mulig av karakteren han har spilt i et tiår. Faktisk så langt at han har holdt foredrag om Loke til resten av teamet på sett.

– Jeg prøvde å ikke gjøre det ti timer langt. Jeg visste at jeg måtte redusere det til hva jeg trodde var nyttig for crewet. Kate Herron, regissøren vår, som har gjort en fantastisk jobb, mente det ville være en god idé å samle alle sammen – produksjonsdesignere, kostymedesignere, filmfotografer, lydfolk, stuntmenn etc. Hun ville at vi alle skulle ha samme informasjon om Loke, og at det kunne være nyttig å lytte til mine opplevelser, sier han.

Og gjennom tilbakeblikk får vi se litt av hva Loke har vært gjennom opp igjennom årene. Ikke bare får vi gjenoppleve flere ikoniske Loke-øyeblikk fra Marvel-filmene, vi får også se litt av hva han har drevet med på si. Blant annet en historisk ekte flykapring.

les også Kan USAs eneste ukjente flykaprer være avslørt?

I en scene satt til 1971 sitter Loke på et fly, iført dress og svarte solbriller. Kaldt og rolig forteller han flyvertinnen at han har en bombe. Videre i scenen mottar han en stor koffert med penger, som han tar med seg i det han forlater flyet med en fallskjerm på ryggen.

Serien forteller oss dermed at det er Loke som egentlig var den mystiske D.B Cooper, en uidentifisert person som i 1971 kapret et fly mellom Portland og Seattle. Cooper, som er et alias, tvang flyet til å gjøre en mellomlanding, hvor det ble plukket opp penger og fallskjermer. Han ble aldri hverken tatt eller identifisert.