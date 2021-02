SENTRALE: (F.v.) Maja Evenshaug Christiansen som Hege, Odin Wage som GT og Kasper Antonsen som Nilsen. Foto: Max Emanuelson

«Rådebank»: − Publikum har ikke fått vite alt

Manusforfatter Linn-Jeanethe Kyed (40) måtte selv henge på stripa i Bø for å komme tett på rånerne. Noen filmtriks var også nødvendig.

Publisert:

Snart tre år har gått siden Kyed og regissør Daniel Fahre (30) begynte arbeidet med «Rådebank». Da visste de ennå ikke om NRK P3 faktisk ville gå for prosjektet.

Resten er historie. Ungdomsdramaet, som fikk en firer på terningen i VG for sesong to, har tatt seerne med storm. Og det blir altså mer.

– Det er helt rått at sesong to er blitt så godt tatt imot, sier Kyed til VG.

I snitt har 488.000 sett andre sesong siden den ble sluppet i NRK TV 21. januar. To uker etter premieren har sesongen vokst seg like stor som den første gjorde på ti måneder.

De samme skuespillerne blir med videre. Kanskje også noen nye fjes. Ellers er Kyed hemmelighetsfull – ikke minst om hvem som får den største rollen denne gangen.

– Jeg vet godt hvem som kommer til å stå i sentrum. Vi har hatt en plan helt fra start, men hvem det blir, vil jeg ikke røpe. Publikum har ikke fått vite alt om karakterene ennå, forsikrer hun.

Hvem vil DU se i hovedrollen?

Kyed har selv bakgrunn fra rånermiljøet (på Ulefoss), men hun måtte ta et nytt og grundig dypdykk. Det har blitt mange timer ved Esso i Bø.

– Daniel og jeg tok med oss mikrofonen og intervjuet mange på stripa.

Blant annet samlet de etter hvert en egen fokusgruppe med rånere i alderen 16–30 år.

– Vi benytter oss av gruppa når vi trenger inspirasjon eller svar på konkrete spørsmål, som for eksempel valg av biler, energidrikker, hvilken musikk de hører på, eller refleksjoner rundt ulike dilemmaer for å kunne lage best mulig drama.

HJERNEN: Linn-Jeanethe Kyed har skrevet manuset til «Rådebank». Foto: Max Emanuelson

Da produsent Tom Marius Kittilsen (34) og Fahre kontaktet Kyed i 2018 for å drodle ideer til en serie om råner-opprøret på Notodden for 15 år siden, var tanken å lage en komedie.

– Det slo meg da at det kanskje kunne vært interessant heller å gi publikum noe de ikke forventer fra et slikt miljø. Og siden jeg lenge har hatt lyst til å lage noe på unge menn og mental helse, slo vi disse ideene sammen, sier Kyed.

– Det startet med kjærlighetssorg i sesong én og i sesong to berøres selvmord. I hvilken grad blir sesong tre like alvorspreget?

– Serien handler om konsekvensene av å holde alt inni seg og ikke å snakke om følelser. Selvmord er jo den ytterste konsekvensen av dette. Sesong tre vil inneholde mye drama og alvor, men den vil nok ikke oppleves like tung som sesong to, mener Kyed.

40-åringen har flere meritter å skryte av etter at hun i 2010 ble nominert til Oscar for «Tuba Atlantic». Hun har vært med på å skrive manus til serier som «Heimebane» og «Spesialenheten», samt filmene «Burning» og «Burning 2» og «Born2Drive» og «Magnus».

Etter at det ble kjent at «Rådebank» fortsetter, har Kyed fått haugevis med forslag fra seere til ny tematikk.

– Det er selvfølgelig hyggelig og inspirerende å høre hva folk der ute tenker og føler, men sesong tre ble faktisk bestilt av NRK før sesong to kom på skjermen – noe som betyr at vi allerede har jobbet med historien en stund, forklarer Kyed.

Maja Evenshaug Christiansen som Hege og Odin Wage som GT, med resten av gjengen rundt. Foto: Max Emanuelson

Innspillingen av sesong tre av «Rådebank» starter i mai. Corona fører til utfordringer her som i alle andre settinger.

– Vi måtte bruke en del filmtriks for å få det til å virke som at folk sto tettere enn det vi hadde lov til. For eksempel i en av scenene som foregår i en kirke, måtte vi filme folk i små grupper, og så kopiere dem i etterarbeidet digitalt, slik at det så ut som de satt tett, sier regissør Fahre.

Det er ikke bestemt når sesong tre skal på lufta. Trolig skjer det mot slutten av 2021 eller til neste år.

Ifølge Iacob Christian Prebensen i NRK Analyse har «Rådebank» gjort et byks med 200.000 seere siden lanseringen av sesong to.

– Snart har 700.000 fått med seg første sesong, og snart vil en halv million også ha sett den andre.