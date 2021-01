TV-VETERAN: Pamela Anderson, her på AmfAR's Cinema Against AIDS-galla i Frankrike i 2019. Foto: ERIC GAILLARD / X00102

Pamela Anderson logger av sosiale medier for godt

Pamela Anderson (53) sier hun har postet sitt aller siste innlegg.

Publisert: Nå nettopp

«Baywatch»-ikonet har 1,2 millioner følgere på Instagram, men nå er det slutt på innblikket i 53-åringens liv. I hvert fall gjennom bildeplattformen og andre sosiale medier.

«Dette er mitt siste innlegg på Instagram, Twitter og Facebook», melder hun under et gammelt portrett av seg selv.

Anderson skriver videre at hun egentlig aldri har vært interessert i sosiale medier. Og nå som hun mener å ha «funnet seg til rette i livet», vil hun ikke være fanget av teknologien.

Fra nå vil hun prioritere helt andre ting.

«Jeg er oppriktig inspirert av å lese og oppholde meg i naturen. Jeg er fri», lyder det videre.

Skuespilleren takker samtidig alle sine følgere for kjærligheten hun har mottatt. Hun har samtidig en klar oppfordring:

«La oss håpe at dere finner styrke og inspirasjon til å nå deres fulle potensial. Prøv ikke å la dere forføres av bortkastet tid.»

Anderson legger ikke skjul på at det er forførelseskunstene til de sosiale mediene hun sikter til når hun sier at «de vil ha kontroll over hjernen din».

På Facebook skriver Anderson: «Farvel, sosiale medier».

Det er lenge siden Anderson var aktuell som skuespiller. De siste årene har hun tjent til livets opphold ved først og fremst ved å stille opp i ulike reklamekampanjer og takke ja til realityshow, PR-stunt og motevisninger.

I 2019 gikk hun imidlertid ut og tok sterkt avstand fra reality-TV, som hun beskriver som «en epidemi av vederstyggelighet».