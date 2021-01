LYKKELIGE: Magnus Midtbø (32) og samboer Marte Knibe Fiskaa storkoser seg i hverandres selskap. – Det er hennes fortjeneste at jeg har klart å åpne meg så mye som jeg gjør nå, sier Magnus. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Magnus Midtbø: − Nå trenger jeg bare å imponere Marte

«Mesternes mester»-deltager og klatrer Magnus Midtbø (32) har alltid vært innadvendt og egenrådig. Men det var før han traff kjæresten Marte Knibe Fiskaa (22).

– Det er hennes fortjeneste at jeg har klart å åpne meg så mye som jeg gjør nå. Jeg har vært opptatt av å være tøff, være macho. Alltid vært redd for hva andre måtte synes å mene om meg, sier Magnus Midtbø til VG.

Marte og Magnus traff hverandre for et og et halvt år siden. Nå har de vært samboere i ett år.

– Vi storkoser oss sammen, sier Marte.

Magnus Midtbø var i mange år Norges beste klatrer, han konkurrerte i verdenstoppen og var allment kjent for å trekke seg opp etter én finger. Han fikk sin første sponsor og toppidrettsstipend fra Olympiatoppen som 16-åring.

Men i hele sin karriere som sportsklatrer hadde han blikket vendt ut av Norge. Han følte at det var i utlandet han kunne utvikle seg, det var her han mente at mulighetene lå.

EGENRÅDIG KRANGLEFANT: – Jeg ble nok oppfattet som en egenrådig kranglefant. Kanskje fordi jeg følte at ingen andre her hjemme skjønte hva jeg drev med, sier Magnus Midtbø. Foto: Hallgeir Vågenes

– Jeg ble nok oppfattet som en egenrådig kranglefant. Kanskje fordi jeg følte at ingen andre her hjemme skjønte hva jeg drev med. Jeg måtte brøyte veien selv og mente at skulle jeg bli skikkelig god, kunne jeg ikke høre på dem som ikke var gode, sier bergenseren.

Han mener at han er blitt rundere i kantene nå – ikke minst takket være Marte.

– Før tenkte jeg mye på hvordan andre oppfattet meg, mitt image. Jeg skulle være en tøffing, en som ikke har problemer av noe slag. Nå trenger jeg ikke hele tiden å tenke på at jeg skal imponere noen, jeg trenger ikke være på vakt hele tiden. Nå er det egentlig bare Marte det er viktig å imponere – og hun blir blant annet imponert over at jeg klarer å åpne meg, fortsetter Magnus.

Han forteller at de møttes på Instagram – og begynte å skrive sammen der.

– Det var ikke mer romantisk enn som så.

Og legger han til med et smil:

– «Mesternes mester» har alltid vært hennes favorittprogram. Hun har sett hver eneste sesong og kan «alt» om det programmet har jeg en følelse. Jeg må være ærlig å si at det gjorde mye lettere for meg å takke ja til å være med da jeg ble spurt, sier Magnus Midtbø.

Det var ikke fritt for at det ble en og annen samtale mellom de to under innspillingen av årets sesong av «Mesternes mester» i Arendal i fjor.

UKJENT ARENA: innspillingen av et program som «Mesternes mester» var en ukjent arena for Magnus Midtbø: – Det var gøy, men det var mer intenst enn jeg hadde trodd, sier han. Foto: Sondre Transeth

– Jeg fikk innspill på de forskjellige øvelsene dagen etter, hun analyserte og ga meg tips om hva jeg skulle trene på.

Innspillingen av et program som Mesternes mester» var en ukjent arena for han og Magnus legger ikke skjul på at han var spent på hvordan det kom til å gå.

– Det var gøy, men det var mer intenst enn jeg hadde trodd. Det var nytt og ukjent for meg å være så tett på mange andre mennesker over tid. Jeg var redd for at det kanskje kom til å irritere meg. Har alltid følt meg rar i mer stive, sosiale settinger som for eksempel rundt et middagsbord. Jeg ser nå at jeg ikke sier så mye når vi sitter rundt bordet, at jeg føler meg litt ukomfortabel. Men jeg synes også at det gikk veldig greit.

GODT KJENT: Marte og Magnus forteller at de som så mange andre har vært mye for seg selv i corona-tiden. – Vi er blitt godt kjent, sier de to. Foto: Hallgeir Vågenes

Men selv etter denne vinteren er ikke Magnus først og fremst kjent som deltager i «Mesternes mester», eller han som for noen år siden var en av verdens fremste sportsklatrere.

Han kan fortsatt gå ut i Oslo og «kjøpe en pølse» som han sier uten at noen letter på et øyelokk. Derimot har han opparbeidet seg 830.000 dedikerte følgere på YouTube.

– De kjenner meg, jeg er på mange måter deres venn. Det er nok også derfor jeg har såpass høye annonseinntekter som jeg har. Når jeg anbefaler et produkt, så føler jeg at de stoler på meg. Derfor har jeg også satt ned foten for betting-annonser på min YouTube kanal, sier Magnus.

For Magnus er YouTube-kanalen heltidsjobb og vel så det. Han gjør nesten alt fra å ha ideer, til å spille inn og redigere videoene som han publiserer.

– Da jeg startet med dette jobbet nesten natt og dag for å lage videoer. Dette har på ingen måte vært lettjente penger. Jeg startet i 2017 og det tok meg to år hvor jeg ikke hadde noen inntekter i det hele tatt, men så løsnet det og nå går det veldig bra. Når jeg sitter foran datamaskinen og jobber med videoprosjekter, går jeg helt inn i min egen boble og der trives jeg svært. Da kan jeg sitte fra tidlig morgen til langt på natt.

MESTERNES MESTER 2021: Foran fra venstre: Håvard Tvedten, Magnus Midtbø og Øystein Pettersen. Bak fra venstre: Anne Margrethe Hausken Nordberg, Johann Olav Koss, Genette Våge, Aksel Lund Svindal, Cecilie Leganger, Linda Medalen og Synnøve Solemdal. Foto: NRK

Men den tidligere klatreren tror ikke at dette er tre som bare vokser inn i himmelen og blir der.

– Jeg frykter at YouTube-kanalen min kan komme til å dø ut nesten av seg selv om noen år. Det kan være at jeg går tom for ideer, at seertallene faller og at jeg rett og slett ikke tjener penger lenger. Derfor er det viktig for meg å investere det jeg tjener nå. Jeg er deleier i to klatresentre, ett på Skullerud i Oslo og i ett i Kristiansand og jeg investerer i leiligheter. Jeg vil ikke sløse bort penger på dyre biler eller designer klær for den saks skyld. Til det sitter mye av sparsommeligheten fra klatretiden i meg fortsatt, sier Midtbø.