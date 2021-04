KOSTYME-SHOW: «The Masked Singer» er stort i USA. I går var det Grandpa Monster som røk ut. Foto: FOX

Han skjulte seg bak Grandpa Monster i «Maskorama»

Grandpa Monster måtte onsdag takke for seg i amerikanske «The Masked Singer».

På forhånd hadde TV-seerne gjettet vilt rundt hvem de trodde befant seg inne i kostymet, blant annet fordi personen innrømmet at han jobbet litt med sitt dårlige rykte.

VG skrev før onsdagens sending om at fansen tolket en rekke hint i retning av at Youtuber Logan Paul (26) var mannen som skjulte seg, fordi det ble trukket en rekke koblinger til noe som kunne samsvare med hans trøblete fortid.

I USA er de i sesong 5 av konkurransen, og der har de nå en vri i form av såkalte «wild cards». Disse får en sjansen til å erstatte allerede eksisterende deltagere, og det var det som skjedde her. Nykommeren Krabben sikret seg flere stemmer enn Grandpa Monster, så da var det over og ut.

Og fansen hadde rett. Det var Logan Paul som tittet frem fra kostymet. Hans fremføring av Joan Jett’s «Bad Reputation» overbeviste ikke seerne.

YOUTUBE-STJERNE: Logan Paul på en Streamy Awards i Beverly Hills i 2019. Foto: Chris Pizzello / Invision

Logan Paul sier til The Wrap etter nedturen at han moret seg over hvor nær dommer Nicole Scherzinger (42) var ved å gjette riktig. Popstjernen var nemlig ganske sikker på at det var Pauls bror, Jake Paul (24), som var inni bestefar-monsteret.

– En del av meg var skuffet, for jeg er ikke særlig glad i å bli forvekslet med Jake, på samme måte som han nok ikke liker å forveksles med meg, sier han om sin to år yngre bror, som også er Youtuber.

– Så da hun sa det, så sank hjertet mitt litt i brystet, men jeg visste at jeg med det ville få en god mulighet til å konfrontere henne etter avmaskingen, og det var jo morsomt, sier den utslåtte deltageren og hevder at han og Sherzinger «fant tonen».

Logan Paul har skapt flere kontroverser med innholdet han har laget. Størst oppstandelse ble det da han filmet en person som hadde begått selvmord i Japan.

«The Masked Singer» bød på en solid vri også i premieren på sesong fem, da det som ble omtalt som «tidenes mest berømte deltager» røk ut.

NRK bestemte før jul å gå for en ny runde til høsten. VG var nylig i kontakt med kanalen, som ikke kan si noe konkret om hvor i planleggingsprosessen de er.

«Norge er fortapt», skrev Aftonbladets kommentator før jul om det han omtaler som et «underlig supervirus», altså den enorme snakkisen som «Maskorama» er blitt. Han advarte samtidig Sverige mot å bli bitt sav basillen – noe som var for sent. Sverige har nemlig også bestemt å satse.