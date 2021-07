PREMIERE: Tommy Dorfman ute på vift i Los Angeles i juni. Foto: Blair Raughley / Invision

TV-stjernen Tommy Dorfman står frem som transkvinne

Amerikanske Tommy Dorfman (29), kjent fra «13 Reasons Why», skal heretter kun omtales som «henne».

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Skuespilleren snakker ut i et stort intervju med Time. Samtidig skriver hun på Instagram torsdag kveld at hun er henrykt over å introdusere seg på nytt for omverdenen «som den kvinnen hun er i dag».

«Mine pronomener er hun/henne», skriver hun under glamorøse bilder fra blad-fotoshooten.

«Jeg er spesielt takknemlig overfor alle transpersoner som har gått denne veien før meg, brutt barrierer og risikert livene sine for å leve ekte og radikalt. Tusen takk til alle transkvinner som har vist meg hvem jeg er, hvordan jeg kan leve, feire meg selv og kreve min plass i denne verden», skriver 29-åringen.

Dorfman fylte rollen som Ryan Shaver i Netflix-suksessen «13 Reasons Why» fra 2017–2020.

Hun forteller til Time at hun det siste året har levd som kvinne, men kun på privaten. Nå er det imidlertid slutt på det.

– Det er ganske morsomt, der med å «komme ut», for jeg har ikke flyttet på meg, sier hun og legger til at «hun egentlig aldri ikke var ute». Likevel har hun ikke følt seg trygg nok til å informere offentligheten.

– Men i dag handler det om å være tydelig. Jeg er transkvinne. Navnet mitt er Tommy.

Hun opplyser at hun har vært gjennom medisinske inngrep, og at «overgangen er nydelig».

Dorfman har 1,4 millioner følgere på Instagram. Mange tusen har kommentert under hennes ferskeste innlegg.

Her får du alt du trenger å vite om ikke-binære og riktig bruk av pronomen:

