I KVELD ER DET Å LOV: Adam Veile (Simon J. Berger) har ikke helt forstått BlimE!-dansen.

TV-anmeldelse «Exit» sesong 3: Livstrøtte pulverrotter

Livet blir aldri kjedelig når man har nok milliarder og kokain. Eller, forresten.

«Exit»

Norsk dramaserie i åtte deler

Med: Tobias Santelmann, Jon Øigarden, Simon J. Berger, Agnes Kittelsen m.fl.

Manus og serieregi: Øystein Karlsen

De første episodene er tilgjengelig på NRK TV torsdag 2. mars

Sendes også lørdager på NRK1

I motsetning til hva mange kanskje vil tro: De forrige ukenes mest omtalte instagraminnlegg har ingenting å gjøre med at NRK nå har en ny sesong av pulverrotter med for mange milliarder på konto ute. Faktisk åpner sesong 3 av «Exit» i stedet nesten identisk med Pixar-filmen «Rottatouille» (2007).

Historien om en gnager som kun vil smake livets godsaker er sånn sett ikke direkte fjernt fra dette. De menneskelige skadedyrene fra øverste og/eller nederste del av hovedstadens finansmiljø forsyner seg fremdeles grådig av livet på andres bekostning.

Adam Veile (Simon J. Berger) leier pornostjerner, type tvillinger, til hjemmeunderholdning. Og konkluderer med at det blir som å få ubegrensede mengder smågodt som barn. Henrik Kranz (Tobias Santelmann) jobber samtidig så godt han kan for å få full omsorg for sine barn, men klarer knapt å være sammen med dem i et døgn på ferie. Jeppe Schøitt (Jon Øigarden) prøver å bli skilt, helst uten å måtte betale noe.

FLYR IKKE MED FLYR: Henrik Kranz (Tobias Santelmann) og Jeppe Schøitt (Jon Øigarden) trengte ikke bruke bonuspoeng for å komme seg på ferie i år heller.

Hermine (Agnes Kittelsen) fortsetter å posisjonere seg for egen økonomiske frihet, mens Pål (Anders Baasmo) lever nøkternt voldsomt med sin nyvunne økonomiske frihet, den han disponerer etter at William (Pål Sverre Hagen) forsvant i slutten av forrige sesong.

«Det er dyrt å være fattig» som han mansplainer i en parodisk-eksistensialistisk dialog.

Pengeskurkenes hovedmål denne gangen er tidsaktuelt: En vindmøllepark. Ikke på Fosen, men i Egersund. Og før turistnæringen i Okka by nå drømmer opp en «Evy og alltid»-effekt: Investeringen er et element med ingen annen hensikt enn å holde nettopp plottet i gang.

Vi får se mer av Ekebergrestauranten enn sørlandsbyen på vestlandet, men bildene er ikke like smarte. Overgangene er ikke like elegante. Dressene og kostymene er vel så dyre, men likevel er det en slags slitasje over hele «Exit»-prosjektet.

Selv om det peises på med flere utskeielser enn lemmer, hotellrom og rosa gagballer skal kunne tåle, føles det utmattende, repetitivt og til dels bisart meningsløst. Spesielt når milliardærene i et merkelig apropos gjør allsang av memehiten «Enormous Penis».

TID FOR HAGE: Hermine (Agnes Kittelsen) finner nøkkelen til fremtiden i grønne omgivelser.

Så kan man håpe at for eksempel «Everybody wants to run the World» og «Lust for Life» brukes like ironisk. Som i alle fall er eneste forklaring på hvorfor «Audrey’s Dance» fra «Twin Peaks» er inkludert på lydsporet.

Moralen i den avsluttende fasen av dette menneskelige rotteracet mot undergrunnen er selvsagt at penger ikke løser alt. At livet til slutt blir like jævlig selv om man får flere morsomme milliarder.

Skjebnedynket ironi møter bibelsk rettferdighet og gresk tragedie. Spesielt Jon Øigarden og Tobias Santelmann klarer i løpet av sekunder å vise hvorfor de begge er eksepsjonelle skuespillere.

De verste fortellingene er tydeligvis fortalt for lengst, og det som er igjen er smurt forstemmende tynt utover. Ingen snakker om å dra til Sveits, og Ukraina-krigen ramler inn i en bisetning. På samme vis som en lettende Boeing med Flyr-folie blir en ufrivillig anakronisme.

Sesong 3 har like fullt et selvgodt plott som vris og vrenges og lander smått vaiende, men stående. Muligens grunnet manuskonsulent Jo Nesbø. Kanskje ikke like apokalyptisk og rettferdig som man skulle ønske.

Men livet har da aldri vært like rettferdig som «Rottatouille». Uansett hvor mye man gir faen.

Anmelderen har sett hele serien