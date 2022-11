EKSER: Peter Krause og Lauren Graham på Golden Globe Awards i Los Angeles i 2020.

«Gilmore Girls»-stjernen Lauren Graham holdt bruddet med Peter Krause hemmelig i et år

Lauren Graham (55) snakker for første gang om bruddet med Peter Krause (57).

De to skuespillerne forelsket seg da de spilte søsken i TV-serien «Parenthood» fra 2010 til 2015. Men i fjor sommer satte de punktum for det 11 år lange forholdet – og holdt det hemmelig.

Først i sommer opplyste Lauren Grahams pressekontakt at de hadde gjort det slutt «i stillhet» ett år i forveien – uten å oppgi noen årsak.

Graham forteller nå til People at hun er oppdratt til å kunne stå i stormer og ta de slagene livet gir uten å klage. Hun var også fast bestemt på at bruddet ikke skulle «slå henne ut».

SKUESPILLER OG FORFATTER: Lauren Graham, her på en premiere i Los Angeles i september.

I stedet konsentrerte skuespilleren seg om bokskriving, en samling essays om eget liv og karriere. Graham har gitt ut flere bøker tidligere, og den nye kommer i midten av denne måneden.

Glemte å spørre om viktige ting

Graham sier at da hun og Krause ble et par, så hun på det som en fordel at de allerede kjente hverandre godt. Samtidig mener hun at nettopp det trolig førte til at de glemte å gjøre andre nødvendige vurderinger.

– Noe av det negative var at vi startet forholdet da vi begge var i 40-årene uten å stille de spørsmålene mennesker på over 40 år bør stille hverandre, opplyser hun.

– Vi hadde det så fint sammen at jeg kanskje ikke spurte om alle de fundamentale tingene, som for eksempel: «Hvilke verdier har du og hvordan ser du for deg fremtiden?» I det hele tatt sånne voksengreier. Og så innhentet det oss bare, sier hun om ulikhetene.

SIGNATURROLLE: Lauren Graham (t.v.) og Alexis Bledel i «Gilmore Girls».

Det var Graham som flyttet ut av huset, der hun hadde bodd med Krause og hans 20 år gamle sønn fra et tidligere forhold. Graham, som aldri har vært gift, har ikke barn.

I dag bor Graham alene i et hus ved stranden og mener at «tiden har leget mange sår».

– Men enhver smerte kan dukke opp iblant. Jeg var involvert i livet til barnet hans, så vi er knyttet sammen. Selv om jeg har det bedre nå, så er det fortsatt leit. For meg er det trist, innrømmer hun.

55-åringen er åpen for å finne kjærligheten på nytt, men én ting er hun fast bestemt på å unngå – nemlig sjekkeapper. Der mener hun at man ikke fåår «hele bildet», og at det meste går ut på «å spille et spill».

Les også Om ydmykende «Gilmore Girls»-scene: – Kjente på skam – Alt handlet om rumpa mi, sier Scott Patterson om scenen han angrer på i sesong tre av TV-serien.

Graham spilte rollen som alenemoren Lorelai i «Gilmore Girls» fra 2000 og frem til serien ble tatt av lufta i 2007. Hun gjorde comeback i miniserien «Gilmore Girls: A Year in the Life» i 2016, der også Krause spilte en mindre rolle.

De siste årene har Graham figurert i serier som «The Mighty Ducks: Game Changers» og «Zoeys spilleliste». Krause har vært å se i blant annet «The Catch» og «9–1–1». Han har ikke kommentert bruddet.

Flere rampelys-nyheter på VGTV: