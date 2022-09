NY DRONNING: Imelda Staunton spiller dronning Elizabeth i sesong fem.

Premieredato satt for «The Crown»

Femte sesong av «The Crown» dukker opp på Netflix i november.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Snart ett år har gått siden forrige sesong av den britiske kongehusserien ble sluppet.

9. november kommer fortsettelsen – med «Harry Potter»-skuespiller Imelda Staunton (66) i rollen som dronning Elizabeth.

Den fra før svært populære serien har fått et stort oppsving på strømmekanalen etter at dronning Elizabeth døde 8. september – 96 år gammel.

Hevder dronningen så serien

Kongehusekspert for ABC, George Jobson, uttalte til Entertainment Weekly nylig at kong Charles har betrodd ham at dronning Elizabeth likte å se på serien om seg selv og resten av familien – selv om dronningen selv aldri uttalte seg om seermagneten.

Opprinnelig ble det opplyst om at serien ville sette punktum etter sesong fem, men produsentene og Netflix valgte å gå for en enda en omgang.

Innspillingen av sesong seks startet i England i august, men ble satt på én dags pause denne måneden for å vise respekt for avdøde dronning Elizabeth.

Blant de nye skuespillerne som dukker opp i sesong fem senere i år, er Elizabeth Debicki (31) i rollen som prinsesse Diana og Dominic West (52) som prins Charles.

«The Crown» tok storeslem under TV-prisutdelingen Emmy Awards i fjor. Serien ble blant annet kåret til beste dramaserie. I tillegg sikret «The Crown» seg fire andre priser i dramakategorien.

Da Emmy Awards denne måneden ble arrangert igjen, var «The Crown» ikke med i konkurransen på grunn av lang pause mellom sesongene.