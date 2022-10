ER DET DEG, FRU DRUSSE?: Nei, det er Bodil Jørgensen, Drusses stand-in, i «Riket Exodus».

TV-anmeldelse «Riket Exodus»: Mest for nostalgikere

Lars von Triers kultklassiker får en avslutning. 25 år for sent?

Publisert: Nå nettopp

«Riket Exodus» («Riget Exodus»)

Dansk horrorkomedie i fem deler

Premiere på Viaplay søndag 9. oktober

Manus: Nils Vørsel og Lars von Trier

Regi: Lars von Trier og Morten Arnfred

Med: Mikael Persbrandt, Bodil Jørgensen, Lars Mikkelsen, Nicolas Bro, Tuva Novotny, Nikolaj Lie Kaas, Ghita Nørby, Søren Pilmark, Ida Engvoll, Henning Jensen, Udo Kier, Willem Dafoe, Alexander Skarsgård

Om man i dag unner seg et gjensyn med «Riket» sesong 1 (1994) og 2 (1997), oppdager man raskt at Lars von Triers like surrealistiske som sagnomsuste TV-serie er atskillig mer farse enn skrekk. Det blir også klart at den har mistet en god del av sin desorienterende kraft, og at 25 år er lang tid.

Anti-såpeoperaen, som ikke ville vært mulig uten David Lynch’ «Twin Peaks» fra noen år tidligere, er, sett med dagens øyne, vilt ujevnt, tilsynelatende lagd etter innfallsmetoden. Men den avstedkom utvilsomt noen viktige ting likevel. Den ga dansk film og TV en selvtillit som fremdeles sitter i. Den inspirerte nerdene som elsket den. Den ga verden Lars von Triers viktigste kreasjon. Nemlig Lars von Trier selv.

EN SØT BROR ØNSKES VELKOMMEN: Danica Curcic, Mikael Persbrandt og Nikolaj Lie Kaas (fra venstre) i «Riket Exodus».

Von Trier, som avsluttet hver episode med en monolog, avlevert med et diabolsk halvglis rundt kjeften, benyttet seg av «Riket» som et laboratorium for «Dogme 95»-manifestet som gjødslet det internasjonale gjennombruddet hans i den samme perioden: Håndholdt videokamera, billige spesialeffekter og sølepytt-farger.

Da den andre sesongen ble sluppet, var han allerede filmverdenens favoritt-enfant terrible: Litt geni (kanskje), litt sadist, mye bajas, med en sult etter skandale og sensasjon som etter hvert skulle komme til å stå i veien for kvalitetene hans.

I årene som er gått har han overtruffet høye forventninger – og skuffet ved lave. Da den hittil siste kinofilmen hans, «The House That Jack Built», kom i 2018, var det som om luften omsider var gått ut av ballongen.

DET GRESKE KORET I OPPVASKEN: Jesper Sørensen i «Riket Exodus».

Kanskje var det den fiaskoen som fikk von Trier, som i mellomtiden er blitt diagnostisert med Parkinsons sykdom, til å gjøre noe så ukarakteristisk sentimentalt som å vende tilbake til «Riket» 25 år etter forrige besøk. Det topp moderne Rikshospitalet i København, der vitenskapen slåss mot overtro og okkultisme, og portene til helvete er i ferd med å åpne seg.

Bodil Jørgensen er søvngjengeren Karen, en eldre kvinne som har sett de to første sesongene på DVD, som om de var en reality TV-serie, og som blir en stand-in for fru Drusse, spiritisten og mystikeren i original-serien (spilt av Kirsten Rolffes, som døde i 2000).

Vidunderlig eksentriske Ernst-Hugo Järegård, som gestaltet den forrykt arrogante, rabiat danske-hatende svensken Stig Helmer, vandret heden i 1998. Han blir forsøkt erstattet av Mikael Persbrandt, som på studentikost vis blir kalt «Halmer» (tji-hi).

HVA? NORMALE FARGER?: Slapp av, bare helt i begynnelsen. Bodil Jørgensen nærmer seg helvetes porter i «Riket Exodus».

Karens oppgave blir å fortsette i Drusses fotspor. Det uhyggelige som ligger og lurer i fundamentet under «Riket», må avdekkes. «Halmer» søker på sin side oppreisning for sin far, som han mener ble ødelagt av de dumme danskene i det dumme lille landet Danmark.

Den svenske legen får i liten grad anledning til å redde liv. Men han bringer med seg tidstypiske ideer om «etnisk diversitet» og «hen-ifisering» til hospitalet. Det vil ikke overraske noen at von Trier, på vegne av danskene, avfeier disse som lattervekkende.

«Halmer» havner også i trøbbel med Anna Gram (Tuva Novotny), som manøvrerer seg inn i en serie #metoo-scenarioer med den skinnhellige svenske streitingen. Den halvdelen av «Riket Exodus» som er ren komedie, er i det hele tatt en buskis om anstrengt naboskap, lillebrorkomplekser og tidsånden. Enormt karikert, og sånn passe gøyal. Kulturkrig-kritikken oppleves som impotent. Men OK.

«DANSKJÄVLAR!»: Mikael Persbrandt i «Riket Exodus».

Den andre halvdelen, selve den metafysiske horror-historien, utspiller seg i stor grad i kjelleretasjen under nevrokirurgisk avdeling, men over de mystiske «blekedammene» (om du husker dem). Gir den mening? Igjen: Sånn passe. Mer enn i 1994 og 1997, vil jeg nok si, og med «bedre» effekter.

Von Trier gir oss et par-tre minneverdige tablåer: Lillebror/Storebrors (Udo Kier) gigantiske hode – i ferd med å drukne i en sjø av sine egne tårer. En operasjon på dennes enorme hjerte. Holger Danske på Øresund-broen. Regissørens hang til referanser og allusjoner – til sagn og myter, kunsthistorien og fremfor alt til religion – gir det hele en slags sammenheng. Eller i det minste illusjonen av en sammenheng.

Det vil for enkelte blant oss være vrient å motstå et gjensyn med Ghita Nørby, Jørgen Pilmark, Peter Mygind og Henning Jensen, som alle er med igjen i mer eller mindre betydelige roller. Von Trier er kanskje ikke god mot skuespillere. Men han er sannelig god med dem. «Riket Exodus» er fremragende spilt.

ALT HAR EN ENDE: Bodil Jørgensen i «Riket Exodus».

Ja, alle som fikk hodet sitt permanent ommøblert av alt det rare og overskridende (tung valuta på 1990-tallet) ved «Riket» for 25 år siden, vil ønske å sjekke inn igjen. Om ikke annet så for gammelt vennskaps skyld, og på tross av at serien på mange måter er det litt melankolske synet av von Trier som trår vannet.

Men nykommere? Alle de som ikke var der da «Riket» virkelig gjaldt, og har vokst opp i en audiovisuell kultur som ingen kunne se komme for 25 år siden? De vil sannsynligvis tenke at fortiden er et fremmed land. Og spørre seg hva alt oppstusset gjaldt.