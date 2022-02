Færre så Melodi Grand Prix-finalen: Mistet 375.000 seere

I løpet av helgen var det 737.000 seere om fikk med seg at Subwoofer vant den norske finalen i MGP.

Av Jørn Pettersen

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det er en nedgang på 375.000 i forhold til i fjor hvor det var hele 1.112.000 som så TIX gå av med seieren.

Det viser helgens seertall fra NRK.

Dermed ble det den maskerte duoen som skal representere Norge i Eurovision Song Contest i Torino i mai.

I 2020 var det 972.000 som fikk med seg den norske finalen.

BEHOLDER MASKEN: Identiteten er så hemmeligholdt at organisasjoner som gir dem penger ikke er informert om hvem Subwoolfer er.

NRKs prosjektleder for MGP, Stig Karlsen har denne kommentaren til lørdagens seertall:

- Vår største konkurrent er vår egen suksess. Vi måles mot fjoråret og noen svært gode år for MGP. Vi kan ikke slå rekorder hver sesong. Konkurransen mot et gjenåpnet uteliv er naturlig og gledelig tøff. Kanskje vinterferien også har stjålet noen seere. Tross lavere seertall, opplever vi likevel et stort engasjement rundt Norges største musikkshow, og nå gleder vi oss stort til å reise med Subwoolfer til Italia i mai.

Seertallene for delfinalene denne sesongen har variert mye. Kampen om den siste finaleplassen lørdag for litt over en uke siden var det bare 448.000 seere som fikk med seg. Men det totalt sett 550.000 som fikk med seg den første delfinalen i Melodi Grand Prix.

Det var lagt opp til storslått musikkfest da vinneren av årets MGP skulle kåres lørdag kveld. I finalen på lørdag ble de ti finalistene først silt ned til de fire som fikk flest stemmer.

Disse var Sofie Fjellvang, Elsie Bay, Subwoolfer og NorthKid.

Til slutt ble det de mystiske maskemennene i Subwoolfer og det nordnorske boybandet frontet av «Stjernekamp»-vinner Bilal Saab slaget sto mellom.

VG anmeldte finalistenes opptredener. Få kom seg over terningkast 3.

– Dette ble dessverre, men som forventet, en ganske laber finale. Selv om noen av deltagerne gjennomførte mye sterkere enn i delfinalene. Pauseunderholdningen til NRK var egentlig artigere enn hele konkurransen, sa VGs anmelder Tor Martin Bøe.

Han ga for øvrig vinnerlåten også terningkast tre, blant annet med denne begrunnelsen:

«Blødmene fra disse «Minions»-inspirerte månedottene er ikke morsomme nok til å bære en så under gjennomsnittlig festlig låt.»

Lørdag var det også sesongfinale for «Hver gang vi møtes» som i løpet helgen ble sett av totalt 300.000 - og det er en nedgang fra 386.000 forrige lørdag. I følge seertall fra TV 2 er det i snitt 558.000 seere har sett årets sesong på TV 2 og TV 2 Play. Det er en betydelig tilbakegang fra fjorårets sesong hvor tilsvarende seertall lå på 676.000.