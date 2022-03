EKTESKAPSBRUDD: Joseph Allen Maldonado-Passage, best kjent som Joe Exotic fra «Tiger King», skilles.

«Tiger King» skilles

Joe Exotic, også kjent som «Tiger King» fra Netflix-serien med samme navn, skal skilles.

Av Silje Kathrine Sviggum

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det skriver TMZ.

Exotic har søkt om skilsmisse etter fire års ekteskap med Dillon Passage. Ifølge TMZ skal ekteparet ha vært separert i et års tid. Dillon Passage skal ifølge kjendisnettstedet ha flyttet inn med sin nye kjæreste.

De to mennene giftet seg 11. desember 2017, to måneder etter at Joe Exotics forrige ektemann, Travis Maldonado, døde etter å ha skutt seg selv.

Hendelsen skal ha fremstått som en ulykke og skjedde foran en av de ansatte i Joe Exotics tidligere dyrepark i Oklahoma.

I Netflix-serien fremstiller Joe Exotic nettopp Travis Maldonado som sin store kjærlighet, noe han også har gitt uttrykk på i sosiale medier.

Selv har Joe Exotic – hvis fulle navn Joseph Allen Maldonado-Passage – sittet fengslet i Forth Worth i delstaten Texas siden han i januar 2020 ble dømt til 22 år bak murene for å ha forsøkt å få en leiemorder til å ta livet av erkerival og dyrevernsforkjemper Carole Baskin (59).

I november i fjor ble det kjent at den 58-årige TV-kjendisen trygler om å slippe ut av fengsel så han kan få hjelp eller «nyte det som er igjen av livet».

Han har tidligere fortalt at han har prostatakreft og at han var sikker på at Carole Baskin (59) ville feire dette.

Striden mellom de to og begges lidenskap for digre kattedyr, er utgangspunktet for TV-suksessen «Tiger King». Joe Exotic har helt siden dommen falt nektet skyld og kjempet for løslatelse.

I FENGSEL: Joe Exotic etter at han ble fengslet.

– Det finnes ingen som ham

Den amerikanske journalisten og TV-produsenten Rick Kirkham tilbrakte et år med Joe Exotic, men endte med å miste alt materiale i en brann. Kirkham, som også dukker opp i serien, bor nå i Bodø med sin norske kone.

I et intervju med VG forteller han at han måtte søke mental hjelp etter tiden som produsent for internett-TV-showet til Joe Exotic. En jobb han trodde skulle forandre livet hans og gjøre ham rik.

– Mitt første inntrykk? jeg kommer til å tjene en million dollar på Joe Exotic. Det er ingen som ham! sa Kirkham til VGTV.

Etter tre måneder forsto han at noe var galt. Han ble ifølge seg selv vitne til dyremishandling og en hendelse der en av tigrene rev armen av en av de ansatte.

Selv om han var vitne til ting som gjorde ham kvalm, ble han boende i et år.

– Det var en veldig skitten livsstil, men hver dag skjedde det noe nytt. Så det var mye moro. Men jeg solgte min journalistiske integritet.

