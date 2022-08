«POWER WOMEN»: Anita Krohn Traaseth, Iman Meskini, Leah Behn, Ingeborg Heldal og Isabelle Ringnes i ny dokumentarserie.

Leah Isadora Behn i ny TV-serie

Sammen med blant annet Anita Krohn Traaseth og Isabelle Ringnes skal Leah Isadora Behn dele mer av livet sitt i «Power women Norge».

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Føles litt rart å slippe noen så tett innpå som dette, sier Ringnes.

Tidligere denne sommeren ble det kjent at Leah Isadora Behn spiller inn en hemmelig dokumentarserie for Viaplay. Det kom frem i et intervju 17-åringen gjorde med D2.

Nå er det klart at hun er en av fem som fronter en av Viaplays høstsatsinger, «Power Women Norge».

«Power Women Norge er en serie om fem sterke, driftige foregangskvinner på hver sine felt», heter det i pressemeldingen.

I serien skal kvinnene følges gjennom både hverdag, jobb og på fest.

«Vi er med på jobbmøter, i styrerommet, familietreff, bursdagsfeiringer, toppmøter, når insta-feeden oppdateres og bak kamera når TikTok-videoer lages, på venninnetreff og på vafler hos mamma», ifølge pressemeldingen.

Tett på

Gründer og foredragsholder Isabelle Ringnes (33) er også med i serien.

Til VG sier hun at hun håper det blir en fin måte å vise frem prosjektene hun jobber med – samt tematikken hun brenner for relatert til teknologi, likestilling og mangfold.

– Jeg har tatt med TV-teamet inn både på jobb og privat, blant annet får man være med på foredrag, i TV-pitch og lanseringer. Jeg har forsøkt å inkludere dem på det som er morsomt å følge jobbmessig, så lange kjedelige møter skal man slippe å se.

TETTERE PÅ: Isabelle Ringnes er en av kvinnene som fronter «Power women» og håper å vise frem tematikken hun brenner for relatert til teknologi, likestilling og mangfold.

Det blir også episoder med hennes samboer Skage Grønneberg og foreldre Denise Peterson og Christian Ringnes.

– Jeg håper at det vil gjøre serien mer personlig for seerne og vise et mer helhetlig bilde av oss som er med.

Hun har foreløpig ikke sett noe av resultatet av filmingen, og er spent på hvordan det blir.

– Det har vært veldig fint å jobbe med teamet til nå så jeg er ikke så nervøs, men litt rart blir det å se alt dette på TV. Hvis jeg tør å se på selv da, hehe.

I tillegg til Behn og Ringnes er også Anita Krohn Traaseth, Ingeborg Heldal, Iman Meskini med i serien.

Traaseth er tidligere næringslivsleder, og ble i fjor medlem i det nye styret for Det europeiske innovasjonsrådet (EIC). Heldal er ansvarlig redaktør for Norges største kvinnemagasin, KK.

Skuespiller og foredragsholder Iman Meskini ble for alvor kjent da hun var med i NRK-suksessen «Skam». Tidligere i år ble hun hyllet av Forbes Magazine som blant annet mener hun er en viktig talsperson for unge muslimer i Norge.