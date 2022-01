SYK: James Corden, her avbildet i California i 2020. AFP

James Corden er smittet – må droppe show

James Corden (43) er den tredje talkshow-verten i USA som er smittet med corona de siste dagene.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Han må nå skrinlegge flere sendinger av «The Late Show».

«Jeg er fullvaksinert med booster-dose, men har testet postitivt», skriver britiskfødte Corden på Instagram.

TV-stjernen opplyser at han føler seg i god form, og at han er takknemlig for det.

Filmstjernen Jared Leto (50) var blant dem som skulle innta gjestestolen. I stedet vil CBS sende repriser de nærmeste dagene.

Corden følger etter talkshow-vertene Seth Meyers (48) og Jimmy Fallon (47), som også er smittet og har fått en bråstopp for sine show, henholdsvis «Late Night With Seth Meyers» og «The Tonight Show» – begge på NBC.

Her hjemme er «Nytt på nytt»-vert Bård Tufte Johansen (52) også blitt smittet. Torsdag ble det opplyst at Sigrid Bonde Tusvik (41) stepper inn for ham på TV.