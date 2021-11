PROGRAMLEDER: Ty Pennington, her avbildet på en pressekonferanse i New York for noen år siden.

TV-kjendis Ty Pennington har giftet seg

«Extreme Makeover: Home Edition»-programlederen (56) sa ja til Kellee Merrell (33) i en intim seremoni foran bare åtte gjester i helgen.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Amerikanske Ty Pennington er smidd i hymens lenker for aller første gang. 54-åringen, også kjent fra «Trading Spaces», «Ty Breaker» og «Battle on the Beach», forlovet seg med kanadiske Kellee Merrell i juli. Nå er de mann og kone.

Vielsen fant sted i Savannah i Georgia lørdag. Ifølge People ble festen holdt i en villa de to holder på å renovere sammen. Kun åtte inviterte var vitner når paret lovet hverandre evig troskap.

«Vi gjorde det», skriver Pennington under brudebildet på Instagram:

Pennington og Merrell møttes via felles kjente i Toronto for snart 12 år siden, og de skal ha bevart en viss kontakt. I fjor vår oppsto det søt musikk, og da pandemien brøt ut, bestemte de to å oppholde seg i karantene sammen.

– Jeg har beundret Kellee på avstand i mange år. Hun er vakker tvers igjennom. Heldigvis krysset våre veier på rett tidspunkt, uttalte Pennington til People etter forlovelsen.

– Jeg er glad jeg ventet på den rette, la han til.

Merrell har en lederstilling innen sosiale medier, men har selv ingen åpen konto på Instagram.

Pennington besøkte Norge i 2012, der han filmet inn scener til en serie. Da slo han av en prat med VGTV.